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La PAH afea a Sumar su "falta de compromiso" para retomar la moratoria antidesahucios mientras se centra en el alquiler

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La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha lanzado un duro comunicado contra Sumar en el que abronca al socio minoritario del Gobierno por su "falta de compromiso explícito" con la recuperación de la moratoria antidesahaucios, un tema que, a su juicio, está quedando fuera del debate político sobre la vivienda, entre otras cosas porque la coalición de izquierdas está centrando sus esfuerzos únicamente en la reactivación de la prórroga de los alquileres.

La moratoria antidesahucios para hogares vulnerables estaba incluida en el decreto ley del llamado 'escudo social' que el Congreso derogó a finales de febrero con los votos de PP, Vox y Junts, pero ya no figuraba en el decreto ley que Sumar impulsó después con la prórroga de los alquileres que vencían en 2026 y 2027, que también acabó derogado.

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Desde la PAH dan por hecho que el PSOE ya ha renunciado a recuperar la moratoria de los desahucios y cargan contra Sumar por centrarse en intentar reconstruir mayorías en torno a la prórroga de los alquileres, incluso llegó a ofrecer incentivos fiscales para propietarios para atraer a Junts, mientras guarda "silencio" sobre los desahucios.

"No estamos ante un matiz técnico ni ante una cuestión secundaria, estamos ante la diferencia entre conservar un hogar o perderlo", alerta la PAH, incidiendo en que "mientras se negocia sobre contratos que vencen en 2026 o 2027, hay familias siendo desahuciadas hoy, ayer y mañana". "Mientras se habla de futuros acuerdos, hay puertas que se cierran todos los días gracias a una realidad que avanza en los juzgados", denuncia.

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La PAH, de la que fue portavoz Ada Colau, líder de los Comuns y una de las fundadoras de Sumar, deja claro que también apoya la prórroga de los alquileres, pero recalca que si bien puede servir para "aliviar situaciones concretas", no protege a quienes se les niega la renovación del contrato y "ya no pueden pagar".

"Desde la PAH se lo decimos sin rodeos al gobierno, a PSOE y a Sumar: no puede haber política de vivienda que merezca ese nombre si no pone en el centro el freno inmediato a los desahucios", aseveran y ponen sobre la mesa una serie de exigencias concretas además de la recuperación urgente de la suspensión de desahucios para hogares vulnerables.

EXPROPIACIÓN DE VIVIENDAS VACÍAS

Así, exigen la garantía efectiva de alternativa habitacional antes de cualquier desalojo, adoptando todas las medidas necesarias: desde la obligación de alquiler social a los grandes tenedores hasta el deber de realojo a las administraciones, a través de la expropiación de vivienda vacías, la cesión de uso, la rehabilitación, el acuerdo con Sareb, la reserva de un tanto por ciento en adjudicación de vivienda, y la utilización de alojamientos turísticos ilegales.

En este contexto, demandan un "compromiso político claro y explícito que sitúe disponer de un hogar y no ser expulsado del mismo como línea roja en cualquier negociación" y también piden "acabar con el acoso inmobiliario ilegalizando a las empresas de desokupación".

La PAH destaca que el riesgo de desahucio implica una "angustia cotidiana que desgasta, que rompe vínculos y paraliza cualquier intento de construir un proyecto de vida digno". "Y, sin embargo --lamenta--, este sufrimiento profundo se está viviendo en silencio, invisibilizado, fuera del foco político y mediático, como si no urgiera, como si no importara"

Por todo ello, pone en duda que en el Gobierno haya "valentía suficiente" para hacer de esta la legislatura de la vivienda y anuncia de próximas movilizaciones ciudadanas para exigir al Ejecutivo que tome medidas.

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EuropaPress

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