Jefe de Gabinete de Ayuso niega haber recibido datos de Policía y atribuye a un "vecino enfadado" la foto de periodistas

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha negado este miércoles haber recibido datos de la Policía Nacional sobre dos periodistas en el marco de la investigación abierta por un presunto delito de revelación de secretos, asegurando que fue "un vecino enfadado" el que le envió una foto de los mismos.

Rodríguez comparece esta mañana en calidad de investigado ante la jueza de Instrucción número 25 de Madrid por una denuncia del PSOE en relación a la supuesta difusión de datos personales de dos periodistas de 'El País' que trabajaban en el caso de Alberto González Amador, pareja de la dirigente madrileña.

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Ante la jueza, defenderá que la información que difundió no procedía de fuentes policiales y ha enmarcado el proceso en una estrategia política del PSOE para "hacerle parecer culpable". "La Policía nunca me ha dado ningún dato de nadie, no me hace falta nadie para reconocer a dos personas que conozco. El PSOE mantiene la denuncia para esto, para que me vean entrar en el juzgado y parezca que soy culpable de algo pero nunca hubo revelación de secretos", ha recalcado.

Sobre los hechos, ha asegurado que estos periodistas estaban molestando a "vecinos y a menores de edad", a quienes "les paraban para hacerles preguntas". A preguntas sobre si identificó a los periodistas, ha afirmado que estas personas "firman cada día en su periódico", por lo que "no es una revelación de secretos". "¿Dónde está el secreto? A estos periodistas les conozco. Me las envió un vecino enfadado porque habían molestado a su hija", ha explicado.

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Además, ha señalado que supo más tarde que los policías habían identificado a los periodistas. "Eso me he enterado después. Ni siquiera sé qué policías son. Se dijo en su momento que eran escoltas de la presidenta, pero no es así", ha señalado.

En el marco de la causa, la magistrada acordó librar oficio a la Unidad adscrita de Policía Judicial de esta sede judicial para que se proceda a la práctica de gestiones tendentes a la identificación de los Funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que prestaron su servicio como escoltas de Ayuso, los días 18 y 19 de marzo de 2024.

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DENUNCIA DEL PSOE

La denuncia fue presentada en enero de 2025 por el PSOE por un presunto delito de revelación de secretos al datos personales de dos periodistas. Según la denuncia, el jefe de gabinete de Ayuso habría obtenido esos datos personales, nombres y fotografía, "de un policía nacional que pertenece a la escolta" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que había identificado a los periodistas el pasado 19 de marzo, cuando estos acudieron a las inmediaciones del domicilio de Ayuso.

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El PSOE reclamó entonces la imputación de Rodríguez por filtrar información privada de estos reporteros y que su teléfono sea investigado para evitar "la posible destrucción de pruebas" de los mensajes que tengan relación con el caso.