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Illa pide serenidad ante la llegada del crucero: "No tenemos que asustarnos sino actuar"

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Barcelona, 6 may (EFE).- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha enviado este miércoles un mensaje de "serenidad" y "confianza" ante "la crisis de salud pública" derivada del caso del crucero de lujo con un brote de hantavirus, al tiempo que ha expresado su apoyo a la gestión que realiza el Gobierno.

"No tenemos que asustarnos, sino actuar. El mensaje es de serenidad, confianza y apoyo a las decisiones que se están tomando", ha asegurado durante una visita a un CAP (Centro de Atención Primaria) en Vic (Barcelona).

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Tras precisar que los cinco catalanes que viajan en este crucero se encuentran "bien de salud", Illa ha querido trasladar su apoyo y el del Govern al Ejecutivo español recordando que él fue ministro de Sanidad durante la crisis del coronavirus. "Sé muy bien de lo que hablo", ha apuntado.

España acogerá en Canarias al crucero de lujo con un brote de hantavirus a petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en "cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario", según ha informado el Ministerio de Sanidad.

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España también ha aceptado una petición formal del Ejecutivo de Países Bajos para acoger al médico del crucero MV Hondius, que se encuentra en situación grave, y que será trasladado de inmediato a Canarias en un avión hospitalizado. EFE

(Vídeo) (Audio)

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EFE

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