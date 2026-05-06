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Identifican a un conductor que circuló en dirección contraria en una autopista de Palma

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Palma, 6 may (EFE).- La Guardia Civil ha identificado a un conductor que circuló varios kilómetros en sentido contrario en la autopista del aeropuerto de Palma, a plena luz del día el pasado 25 de abril, causando alarma y obligando a varios vehículos a esquivarlo.

Por estos hechos, agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil se han hecho cargo de la investigación de un hombre extranjero de 56 años y residente en Mallorca como presunto autor de un delito de conducción temeraria, ha informado el instituto armado en un comunicado.

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El suceso ocurrió en torno a las 14:10 horas del pasado día 25, cuando un turismo accedió de forma negligente a los carriles de sentido contrario y circuló indebidamente por la autopista hacia Palma, en el tramo comprendido entre la salida del aeropuerto y el barrio del Coll d’en Rabassa.

La Central de Tráfico recibió numerosas llamadas de conductores que alertaban de la extrema gravedad de la situación. Gracias a este aviso, los agentes abrieron una investigación que permitió localizar y obtener un vídeo del incidente al haber sido grabado por varias cámaras.

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En las imágenes se evidencia cómo el conductor puso en grave riesgo al resto de usuarios de la autopista.

La peligrosidad de la maniobra se vio agravada por la elevada intensidad de tráfico que registraba la autopista a esa hora, lo que obligó a otros conductores a realizar maniobras evasivas críticas para evitar una colisión frontal de consecuencias potencialmente fatales, según la Guardia Civil.

La Unidad de Investigación de Siniestros (Unis) del Sector de Tráfico llevó a cabo un análisis exhaustivo del vídeo y sus fotogramas. Al contrastar estas imágenes con las cámaras de vigilancia de la DGT y otros dispositivos de la zona, los agentes lograron determinar la matrícula e identificar plenamente al conductor.

La Guardia Civil recuerda que el delito de conducción temeraria, con desprecio manifiesto por la vida de los demás, puede conllevar penas de prisión de entre 6 meses y 2 años, además de la retirada del permiso de conducir por un periodo de 1 a 6 años, y que la colaboración ciudadana es fundamental para frenar estas conductas.

"Alertar de inmediato a las autoridades no es solo un aviso, es una acción directa que salva vidas y garantiza la seguridad vial", señala. EFE

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EFE

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