Goyo Montero presenta por primera vez en España una de sus coreografías 'Goldberg'

Madrid, 6 may (EFE).- El bailarín y coreógrafo Goyo Montero, director del Staatsballet Hannover, presenta por primera vez en España una de sus coreografías 'Goldberg', donde la partitura de las Variaciones Goldberg BWV 988 de Johann Sebastian Bach se une la composición electrónica de Owen Belton.

"Como artistas tenemos que reinterpretar obras excepcionales", argumenta este miércoles Goyo Montero durante la presentación de la pieza, que cuenta con una orquesta en vivo.

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Un montaje donde también cuestiona la escenografía tradicional, creando un espacio multifuncional, en el que el vestuario explora el doble cuerpo, con la imagen del propio bailarín solarizada sobre el tejido, "no hay uno igual".

Centro Danza Matadero es el lugar donde la compañía alemana representará del 7 al 9 de mayo un espectáculo que cuenta ya con todas las entradas vendidas, con el que el Premio Nacional de Danza en 2011 se siente feliz de "volver a casa", pues solo en una ocasión, en 2013, ha visto representada una de sus piezas, 'Romeo y Julieta' por la Compañía Nacional de Danza.

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Montero (Madrid, 1975) ha desarrollado su carrera en Europa, principalmente en Alemania donde durante 17 años ha dirigido el Ballet de Nuremberg, un trabajo por el que recibió el Premio Nacional de Danza Alemán.

Desde hace año y medio es el director del Staatsballet Hannover, pero antes su recorrido como bailarín le ha llevado por distintas compañías como el English National Ballet o Ópera de Leipzig.

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'Goldberg' es una de las piezas más representativas del repertorio del coreógrafo, la primera que puso en pie en Hannover y con la que ahora sale de gira.

"Representa la diversidad y el talento de los 28 bailarines de compañía", asegura.

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Fue compuesta para entretener durante su insomnio a un noble alemán, y con ese punto de partida el coreógrafo ha realizado una investigación sobre el sueño y los estados Rem y le lleva a trasladar una gran intensidad poética, según Montero.

Por otro lado, el apartado compuesto por Owen Belton reflexiona sobre el pianista Glenn Gould y su conocimiento interpretativo de Bach.

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"Bach es mi compositor más cercano", detalla el director, no en vano fue su elección para rendir homenaje a su padre con 'Monade'.

Montero asegura que nada le gustaría más que trabajar en España "dirigiendo una ópera o teatro", pero incide sobre las pocas herramientas estables para "programar y producir danza, a pesar de que tenemos una formación excepcional".

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Remarca que salir a trabajar fuera de España debería de ser "una elección, no una obligación, porque no puedes desarrollar tu carrera aquí". EFE

(foto)

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