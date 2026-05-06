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El PP se lanza contra la portavoz del PSOE por "insultar" a los andaluces tras llamarles a "levantarse del sofá"

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El Partido Popular ha exigido al PSOE "respeto" para Andalucía, después de que la portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Montse Mínguez, haya llamado a los andaluces a levantarse "del sofá" para votar de cara a las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo.

"Qué falta de respeto tan grande a los andaluces. El sanchismo solo sabe robar, mentir e insultar", ha señalado este miércoles el secretario general del PP, Miguel Tellado, a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

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Así se ha expresado tras las palabras de Mínguez instando a los andaluces a levantarse "del sofá". "Yo estoy convencida que Andalucía se levantará del sofá", apuntaba este martes la portavoz socialista también en un mensaje en 'X'.

Ante ello, Tellado ha aseverado que en los próximos comicios del 17 de mayo "los andaluces le dirán en masa a Montero lo que opinan de la corrupción y los desprecios de su partido".

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Por su parte, Mínguez ha respondido al 'popular' que "llamar a votar no es faltar al respeto". "Lo dice hasta el himno de Andalucía: '¡Andaluces, levantaos!'", ha defendido, alegando que "si eso molesta, el problema no es la frase, es el miedo a la movilización". "Seguimos", ha animado la portavoz socialista.

EL PP PIDE "DESAUTORIZAR" A MÍNGUEZ: "YA ESTÁ BIEN DE INSULTAR"

Desde su cuenta oficial de 'X', el PP ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la secretaria general y candidata del PSOE-A a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, que "desautoricen" a Mínguez "de manera inmediata".

"Ya está bien de insultar a los andaluces desde el tópico y la prepotencia", han criticado los 'populares', reivindicando a Andalucía como "una tierra de gente honesta y trabajadora".

Asimismo, el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha trasladado a Mínguez que "Andalucía lleva mucho tiempo levantada del sofá" y que, por ello, "es líder en creación de autónomos, crea empleo y empresas por encima de la media y tiene el absentismo más bajo". "No conocen Andalucía. Por eso Juanma Moreno es la referencia", ha sentenciado.

Por su parte, el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP, Elías Bendodo, ha afirmado desde Jaén que "ya está tardando" la candidata socialista, María Jesús Montero, en "instar a su compañera de partido a que le pida perdón a los andaluces".

"Los andaluces no estamos en el sofá. Estamos orgullosos de haber dejado atrás la Andalucía del millón de parados y la Andalucía de la corrupción que dejó el PSOE", ha afirmado el dirigente 'popular'.

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