El Parlament reactiva la iniciativa popular para crear una ley electoral catalana

Barcelona, 6 may (EFE).- El Parlament ha reactivado los trabajos para impulsar una ley electoral catalana derivada de una iniciativa legislativa popular (ILP) que está encallada desde hace más de una década en el trámite parlamentario.

Se trata de una iniciativa registrada en 2009 y que en 2015 superó el debate a la totalidad después de que el pleno rechazara la enmienda que el PP presentó contra ella, según explican a EFE varias fuentes parlamentarias.

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La Mesa del Parlament acordó retomar la tramitación de esta ILP y de dos más el pasado 3 de marzo, tras lo que declaró abierto el plazo para proponer las comparecencias de expertos y entidades para que den su opinión sobre el texto legal.

Los grupos ya han registrado sus peticiones de comparecencia, que deberán votarse próximamente en una sesión de la Comisión de Asuntos Institucionales (CAI).

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Todas ellas figuran en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña (BOPC) del pasado 4 de mayo y está previsto que se voten en la CAI que se celebrará en la segunda quincena de mayo, según señalan las fuentes consultadas.

Cataluña es la única comunidad autónoma que no tiene ley electoral propia. Según el artículo 56.2 del Estatuto de Autonomía, su aprobación requiere de una mayoría de dos terceras partes de los diputados del Parlament, un consenso que hasta ahora ha sido imposible reunir.

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En ausencia de esta ley, se aplica de forma supletoria la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), tanto en el sistema electoral como en la normativa sobre la campaña y su supervisión por parte de la Junta Electoral.

Pese a la reactivación de la ILP, fuentes de los distintos grupos parlamentarios recalcan que no han entrado a negociar el contenido de la norma ni tienen previsto un acuerdo para pactar una ponencia que reúna la mayoría suficiente.

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En todo caso, el acuerdo de investidura de PSC y Comuns sí preveía "impulsar la aprobación de una ley electoral de Cataluña en la legislatura 2024-2028".

La ILP de 2009, que defendió el politólogo Joan Botella, partía a su vez de un informe elaborado por una comisión de expertos designada por el Govern de José Montilla en 2007.

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"No miren las calculadoras", les pidió Botella a los diputados en el debate de 2015, en una intervención en el pleno del debate a la totalidad en la que se mostró consciente de la dificultad de que esta ley saliera adelante.

La última vez que se reactivó esta ILP fue en junio de 2021, al inicio de la pasada legislatura. Entonces, los grupos llegaron a acordar la lista de comparecientes, pero no fueron más allá.

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La decisión de la Mesa del Parlament de reactivar esta propuesta se tomó en el marco de una revisión de las ILP que llevan años en trámite, ya que este tipo de iniciativas son las únicas que no decaen al final de la legislatura.

Para filtrar qué iniciativas podían seguir adelante y cuáles se podían descartar, los servicios de la cámara catalana contactaron con las distintas comisiones promotoras y la Mesa dio luz verde a rescatar los textos de aquellas que manifestaron su deseo de que la tramitación continuara. Además de la de la ley electoral, se reactivó una proposición de ley del deporte y otra sobre finanzas públicas.

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En estos momentos, hay otra ILP presentada ante el Parlament sobre una ley electoral: es una iniciativa que registraron entidades de la sociedad civil en septiembre de 2025, para que la ley contemple una circunscripción electoral en el exterior y la implantación del voto delegado y el electrónico. Sin embargo, todavía tiene que acreditar que dispone de las firmas suficientes para superar el primer filtro de su tramitación. EFE