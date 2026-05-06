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El médico enfermo de hantavirus será atendido en el hospital tinerfeño de La Candelaria

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Las Palmas de Gran Canaria, 6 may (EFE).- El Ministerio de Sanidad ha designado a Tenerife como referencia para la atención médica que puedan necesitar los pasajeros del crucero afectado por un brote de hantavirus, incluido el médico de a bordo, que va a ser evacuado en avión en breve hasta el hospital de Nuestra Señora de la Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife.

Fuentes sanitarias de Canarias han precisado a EFE que se trata de una decisión tomada por el Ministerio dentro del acuerdo al que ha llegado con la Organización Mundial de la Salud (OMS) para prestar ayuda al crucero neerlandés MV Hondius, ahora fondeado en Cabo Verde.

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El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha pedido una reunión urgente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para pedirle que reconsidere la decisión de desplazar a las islas al crucero afectado por el brote, al no ver garantizadas las condiciones de seguridad.

"Esta decisión no obedece a ningún criterio técnico ni nos han proporcionado información suficiente para mantener un mensaje de calma y garantizar la seguridad de la población en Canarias", ha dicho a EFE Clavijo desde Bruselas, donde hoy tenía programada una reunión con la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera. EFE

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