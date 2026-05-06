Espana agencias

El Gobierno se compromete a informar al presidente canario sobre el crucero con hantavirus

Guardar

Madrid, 6 may (EFE).- El Gobierno está a la espera de conocer en breve un informe de valoración epidemiológica de la OMS sobre el crucero afectado por un brote de hantavirus y asegura que, cuando lo tenga, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, será uno de los primeros en tener constancia.

Así lo han afirmado fuentes del Gobierno después de que Clavijo haya pedido una reunión urgente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para pedirle que reconsidere la decisión de desplazar a las islas al crucero afectado por un brote de hantavirus, al no ver garantizadas las condiciones de seguridad.

PUBLICIDAD

"Esta decisión no obedece a ningún criterio técnico ni nos han proporcionado información suficiente para mantener un mensaje de calma y garantizar la seguridad de la población en Canarias", ha dicho a EFE Clavijo desde Bruselas, donde hoy tenía programada una reunión con la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera.

El Ejecutivo ha asegurado que está en permanente contacto con el Gobierno canario desde el martes a primera hora y que tanto la ministra de Sanidad, Mónica García, como el titular de Política Territorial -y expresidente de Canarias-, Ángel Víctor Torres, están en contacto directo con Clavijo. ‎

PUBLICIDAD

Ha señalado también Moncloa que el Ejecutivo de Canarias tiene en tiempo real toda la información de la que dispone el Gobierno y que está en disposición de aclarar a Fernando Clavijo cualquier duda que tenga.

En todo caso, según las fuentes, en el Gobierno consideran irresponsable infundir miedo a la ciudadanía, pero insisten en que mantendrán la máxima colaboración.

Clavijo ha precisado a EFE que está dispuesto a desplazarse a Madrid de inmediato si Pedro Sánchez acepta recibirlo y se pregunta por qué no es posible evacuar a los pasajeros del MV Hondius a sus respectivos países de origen desde el aeropuerto internacional de Praia, la capital de Cabo Verde, donde ahora está fondeado el crucero.

El brote de hantavirus declarado a bordo del MV Hondius días después de que partiera desde el puerto de Ushuaia, la ciudad más meridional de Argentina, afecta por ahora a siete personas, tres de las cuales han muerto, según datos difundidos por la propia OMS.

esv/BB/jdm

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Identifican a un conductor que circuló en dirección contraria en una autopista de Palma

Infobae

Illa pide serenidad ante la llegada del crucero: "No tenemos que asustarnos sino actuar"

Infobae

El Parlament reactiva la iniciativa popular para crear una ley electoral catalana

Infobae

Desarrollan técnica no invasiva para estudiar alopecia autoinmune sin necesidad de biopsia

Infobae

Yeray amplía su contrato con el Athletic hasta 2028

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un portacontenedores francés que transitaba el estrecho de Ormuz sufre un ataque “de origen desconocido” que deja a varios tripulantes heridos

Un portacontenedores francés que transitaba el estrecho de Ormuz sufre un ataque “de origen desconocido” que deja a varios tripulantes heridos

El fiscal señala que Pedro Sánchez “no era el número 1″ de la trama del ‘caso mascarillas’ como apuntó Aldama

Miguel Ángel Rodríguez declara en Plaza de Castilla por presunta revelación de secretos: “El PSOE quiere hacerme parecer culpable”

Un azafato de tierra de American Airlines es despedido por revender por 50 euros los billetes gratuitos que la aerolínea ofrece a sus empleados

La Audiencia Provincial de Madrid confirma la concesión de la nacionalidad española a un sefardí tras rechazar el recurso de la Administración

ECONOMÍA

El Parlamento Europeo pide a España que reconsidere el cierre de la central nuclear de Almaraz hasta al menos 2040

El Parlamento Europeo pide a España que reconsidere el cierre de la central nuclear de Almaraz hasta al menos 2040

Esto es lo que dice la ley sobre si se puede vender o alquilar una casa de protección oficial

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Nissan plantea despidos en Cataluña como parte de un ERE a 900 trabajadores en toda Europa

Laura Caro, gerente de Gourmetruz: “El avestruz es la gallina de los huevos de oro, de ella se aprovecha todo, la carne, los huevos, la piel y las plumas”

DEPORTES

Yomif Kejelcha, plusmarquista etíope, revela en “La Revuelta” su rutina y el secretismo sobre sus próximas maratones

Yomif Kejelcha, plusmarquista etíope, revela en “La Revuelta” su rutina y el secretismo sobre sus próximas maratones

Álvaro Carreras da por cerrado el altercado con un compañero en el Real Madrid: “Se trata de un asunto puntual sin relevancia que ya está zanjado”

El último baile de Griezmann en Champions como rojiblanco: el Principito se quedó sin su ‘orejona’

La polémica jugada del partido entre el Arsenal y el Atlético de Madrid: reclamaron penalti a Griezmann, pero el árbitro pitó falta de Pubill

Las palabras de Simeone tras caer eliminados ante el Arsenal en semifinales de Champions: “Dimos todo lo que teníamos”