El Gobierno se compromete a informar al presidente canario sobre el crucero con hantavirus

Madrid, 6 may (EFE).- El Gobierno está a la espera de conocer en breve un informe de valoración epidemiológica de la OMS sobre el crucero afectado por un brote de hantavirus y asegura que, cuando lo tenga, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, será uno de los primeros en tener constancia.

Así lo han afirmado fuentes del Gobierno después de que Clavijo haya pedido una reunión urgente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para pedirle que reconsidere la decisión de desplazar a las islas al crucero afectado por un brote de hantavirus, al no ver garantizadas las condiciones de seguridad.

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"Esta decisión no obedece a ningún criterio técnico ni nos han proporcionado información suficiente para mantener un mensaje de calma y garantizar la seguridad de la población en Canarias", ha dicho a EFE Clavijo desde Bruselas, donde hoy tenía programada una reunión con la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera.

El Ejecutivo ha asegurado que está en permanente contacto con el Gobierno canario desde el martes a primera hora y que tanto la ministra de Sanidad, Mónica García, como el titular de Política Territorial -y expresidente de Canarias-, Ángel Víctor Torres, están en contacto directo con Clavijo. ‎

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Ha señalado también Moncloa que el Ejecutivo de Canarias tiene en tiempo real toda la información de la que dispone el Gobierno y que está en disposición de aclarar a Fernando Clavijo cualquier duda que tenga.

En todo caso, según las fuentes, en el Gobierno consideran irresponsable infundir miedo a la ciudadanía, pero insisten en que mantendrán la máxima colaboración.

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Clavijo ha precisado a EFE que está dispuesto a desplazarse a Madrid de inmediato si Pedro Sánchez acepta recibirlo y se pregunta por qué no es posible evacuar a los pasajeros del MV Hondius a sus respectivos países de origen desde el aeropuerto internacional de Praia, la capital de Cabo Verde, donde ahora está fondeado el crucero.

El brote de hantavirus declarado a bordo del MV Hondius días después de que partiera desde el puerto de Ushuaia, la ciudad más meridional de Argentina, afecta por ahora a siete personas, tres de las cuales han muerto, según datos difundidos por la propia OMS.

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