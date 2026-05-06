El francés Fabio Quartararo muy motivado con afrontar la carrera de 'casa'

Redacción deportes, 6 may (EFE).- El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1 V4) se muestra muy motivado a la hora de afrontar este fin de semana la carrera en la que es anfitrión, con la llegada del Gran Premio de Francia de MotoGP en el circuito Bugatti de Le Mans.

Quartararo, campeón del mundo de MotoGP en 2021, reconoce que "Le Mans siempre es uno de los fines de semana más especiales del año para mí, ya que el apoyo de los aficionados es increíble y me motiva muchísimo cada vez que corro aquí".

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"Después del trabajo que hicimos en Jerez, tengo curiosidad por ver cómo me siento en este circuito, y además tengo algo especial preparado para los aficionados este fin de semana de carreras, así que estoy deseando que llegue", explica Quartararo en la nota de prensa enviada este miércoles por el equipo oficial de Yamaha.

En el caso de su compañero de equipo, el español Álex Rins, asegura disfrutar mucho "mucho pilotando en Le Mans", un circuito donde reconoce haber vivido "momentos inolvidables".

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Rins, vencedor de la carrera francesa de Moto2 en 2016, explica que "el test de Jerez fue positivo" y aportó al equipo "nuevas ideas", por lo que, incidió, "este fin de semana se trata de continuar con ese trabajo y ver cómo se comporta la moto".

"Estoy motivado para seguir mejorando poco a poco y esforzarme al máximo para estar más cerca de la cabeza de carrera", agrega el español. EFE

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