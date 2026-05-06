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El español Máximo Quiles, sólido líder en Moto3; la lucha continúa en Moto2

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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 6 may (EFE).- El español Máximo Quiles (KTM) es sólido líder en la categoría de Moto3, en tanto que en Moto2 continúa la lucha entre los numerosos aspirantes al título cuando este fin de semana se afronta la quinta cita de la temporada, con la disputa del Gran Premio de Francia en el circuito Bugatti, de Le Mans.

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En la más pequeña de las categorías, el 'pupilo' de Jorge Martínez 'Aspar' y Marc Márquez, Máximo Quiles, se mantiene como firme líder con dos segundas posiciones (Tailandia y Estados Unidos) como sus peores resultados, con sendas victorias en Brasil y España.

Esta exitosa trayectoria inicial permite a Quiles acumular una ventaja de 37 puntos sobre su inmediato perseguidor, el también español Álvaro Carpe (KTM), con su compatriota Adrián Fernández (Honda) como el tercero en liza, a 41 puntos de distancia del líder de Moto3.

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Quiles ha mostrado un acoplamiento pasmoso a la categoría y a la KTM del equipo 'Aspar', y sin apenas errores manda firme al frente de la clasificación cuando llega un trazado que, sobre todo en la más pequeña de las categorías y merced a los rebufos de las motos, suele dilucidar a su vencedor en los últimos metros de la última vuelta.

En esa lucha final, además de Quiles, Carpe y Fernández pueden estar los también españoles David Almansa (KTM) y David Muñoz (KTM), muy recuperado de su lesión y que en el circuito Ángel Nieto de Jerez de la Frontera logró una más que meritoria tercera posición.

Como ellos, los argentinos de origen español Valentín Perrone (KTM) y Marco Morelli (KTM) son otros de los pilotos que hay que tener en cuenta, como también un sorprendente debutante, como el indonesio Veda Pratama (Honda), el italiano Guido Pini (Honda) o el finlandés Rico Salmela (KTM).

Mucho menos claras están las cosas en Moto2, categoría en la que se mantiene como líder el español Manuel González (Kalex), si bien en su caso apenas acumula 9,5 puntos de ventaja sobre su compañero de equipo, el australiano Senna Agius (Kalex), el único piloto capaz de repetir victoria, además de manera consecutiva, en Estados Unidos y España.

Las diferencias entre los primeros clasificados de Moto2 resultan exiguas, pues tras González y Agius se encuentran a muy poca distancia el español Izan Guevara y el italiano Celestino Vietti sobre sendas Boscoscuro, además de los pupilos de 'Aspar' en la categoría, el español Daniel Holgado y el hispano-colombiano David Alonso, con Kalex.

Además, seguro que el campeón del mundo de Moto3 en 2024, David Alonso, querrá resarcirse de la mejor manera posible del garrafal error que cometió en la salida del Gran Premio de España de Moto2, cuando no engranó ninguna marcha en el motor de su Kalex y se quedó clavado en la salida.

Junto a ellos también deben estar los españoles Daniel Muñoz (Kalex), Alex Escrig (Forward), Iván Ortolá (Kalex) o Alonso López (Kalex), además del neerlandés Collin Veijer (Kalex), el italiano Tony Arbolino (Kalex), el belga barry Baltus (Kalex) o el estadounidense Joe Roberts (Kalex), entre otros. EFE

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