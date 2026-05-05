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Pere Navarro, sobre la baliza V-16: "Todos son ventajas, deberíamos estar orgullosos"

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A Coruña, 5 may (EFE).- El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha defendido este martes la nueva baliza V-16 porque "todo son ventajas" y cree que debería ser un signo de orgullo, además de aclarar que no habrá "marcha atrás" a pesar de los intentos de judicialización.

"Ha venido para quedarse, no hay marcha atrás. Es un elemento de seguridad importante y es obligatorio. Y también sirve para evitar atropellos", ha defendido.

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Navarro ha participado en la jornada 'Peatones y seguridad vial' organizada en A Coruña junto al Ayuntamiento y la Federación Gallega de Municipios y Provincias.

Sobre la baliza V-16, obligatoria para señalizar una emergencia en sustitución de los antiguos triángulos desde este año, ha dicho que está preocupado porque los intentos de judicialización, de llevar el caso a Europa y de abordarlo a nivel legislativo generan "incertidumbre".

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Según Navarro, "todo son ventajas" porque "no hay que bajar del coche", "tienen luz" -a diferencia de los triángulos- y están conectadas, con unas 3.000 conexiones diarias registradas en la Dirección General de Tráfico.

"Deberíamos estar orgullosos", ha sostenido tras el aval de la Comisión Europea para utilizarla también en otros Estados miembros.

El director general de Tráfico ha recordado que en un momento en el que se habla mucho del vehículo autónomo, del vehículo conectado, del 'big data' y de otros avances, hay que tener en cuenta que España es "el país de Europa que más camina".

Esto ocurre en parte por las condiciones meteorológicas y también porque hay mucha gente mayor que "camina por prescripción médica y por razones de salud", pero uno de cada diez fallecidos en la carretera es por atropello, una cifra que se eleva a la mitad de los fallecidos por accidentes de tráfico en las ciudades.

Por eso ha considerado que es bueno hacer una reflexión sobre este asunto a unos días de que se cumplan cinco años del límite a 30 kilómetros por hora de las vías urbanas de un sentido, en vigor desde el 11 de mayo de 2021.

"Nuestras ciudades son de lo más seguro que hay. Los ayuntamientos están haciendo un gran esfuerzo porque el futuro de las ciudades se lo juegan en la movilidad. Queremos hacer un reconocimiento al inmenso esfuerzo que hacen a través de los planes de movilidad urbana y recordar que si la movilidad funciona, la seguridad vial puede funcionar", ha agregado y ha puesto a Bilbao como ejemplo, con un único fallecido en todo el año pasado.

Sobre los patinetes ha dicho que solo registraron un fallecido por atropello en 2025, mientras que las bicicletas sumaron dos, aunque ha aclarado que los que van en los patinetes y en las bicicletas sufren más daño.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha mantenido que el futuro de las ciudades pasa por la educación vial, la seguridad vial y "calmar el tráfico", con una "apuesta importantísima" por esas políticas junto a la humanización de las vías para "poner al peatón en el centro". EFE

(Foto)

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EFE

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