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Mijas será la sede del Abierto de España que cerrará el calendario del circuito europeo

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Redacción deportes, 5 may (EFE).- El torneo Andalucía Costa del Sol/Abierto de España de golf tendrá como sede el campo de La Cala Resort, en la localidad malagueña de Mijas, del 26 al 29 de noviembre de este año y volverá a cerrar la temporada del circuito europeo femenino, el Ladies European Tour (LET).

Es la primera ocasión en la que este recinto acogerá el Abierto de España, después de que en las dos últimas ediciones se haya celebrado en el Real Guadalhorce Club de Golf de Málaga.

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De los tres campos que tiene el complejo de Mijas, el torneo se disputará en el 'Europa', informa la organización de la prueba en un comunicado.

Andalucía Costa del Sol es el torneo de clausura del LET desde 2020 donde se decide quién es la mejor jugadora de la temporada.

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La prueba reúne a las mejores golfistas del circuito, entre ellas, las españolas, como Carlota Ciganda, ganadora en dos títulos (2021 y 2024). En la pasada edición, el triunfo correspondió a la francesa Nastasia Nadaud. EFE

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EFE

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