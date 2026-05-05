La ASOBAL impulsa el desarrollo de su propia plataforma OTT

Madrid, 5 may (EFE).- La ASOBAL impulsará el desarrollo de su propia plataforma OTT mediante el lanzamiento de una Solicitud de Propuestas dirigida a proveedores tecnológicos, tras el cese de la plataforma LALIGA +, previsto para el próximo 30 de junio, según anunció este viernes la Liga Profesional de Clubes de Balonmano.

"En este contexto, ASOBAL inicia una nueva fase de su proceso de transformación, en el que ya venía trabajando, con el lanzamiento de una Solicitud de Propuestas (RFP), dirigida a proveedores tecnológicos con el objetivo de desarrollar una plataforma OTT propia", señaló la ASOBAL.

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Con esta iniciativa, como explica la ASOBAL en su nota, se "busca dotar a la competición profesional de una infraestructura digital que permita la explotación directa de sus contenidos mediante modelos de suscripción (SVOD) y pago por evento (PPV), así como la distribución de la señal a terceros a nivel nacional e internacional".

"El modelo de explotación definido por ASOBAL será de carácter híbrido, combinando contenido en abierto no exclusivo —orientado a maximizar alcance y visibilidad— con contenido exclusivo bajo modelos de pago, enfocado a la monetización directa a través de la plataforma", añade el comunicado.

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El proyecto contempla, como recalcó la ASOBAL, no "sólo el desarrollo de una plataforma OTT, sino también la creación de un ecosistema digital que permita a ASOBAL mejorar el acceso a sus contenidos, reforzar la relación con los aficionados y optimizar las vías de generación de ingresos".

Asimismo, el modelo incorporará capacidades de "distribución a terceros", incluyendo plataformas nacionales e internacionales y operadores especializados, "con el objetivo de ampliar el alcance del balonmano profesional español".

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"Este proceso forma parte de una estrategia a medio y largo plazo orientada a reforzar la sostenibilidad económica de la competición y a adaptarse a las nuevas dinámicas de consumo audiovisual en el deporte”, señaló el director general de ASOBAL, Fernando Corral.

Por otra parte, la Liga Profesional de Clubes Españoles de Balonmano, anunció la incorporación de Zenon Sports Consulting como asesor estratégico en el ámbito audiovisual.EFE

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