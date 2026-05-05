El juicio Kitchen aborda los registros al excomisario Villarejo

Madrid, 5 may (EFE).- El juicio del caso Kitchen, la presunta operación parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas, aborda este martes los registros practicados al excomisario José Manuel Villarejo, base del caso Tándem, del que este procedimiento es una pieza separada.

El caso Kitchen aborda en su quinta semana declaraciones de testigos solicitadas por las defensas de los acusados, entre los que se encuentran el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez o el propio Villarejo, entre otros.

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Ante el tribunal de la Audiencia Nacional está previsto que comparezcan este martes varios agentes que participaron en los registros de los domicilios de Villarejo en 2017, donde se encontraron grabaciones y apuntes en las agendas en los que se basa el caso Kitchen y otros de la causa Tándem.

La defensa de Villarejo, que ejerce el letrado Antonio García Cabrera, ha cuestionado a lo largo de los diferentes juicios del caso Tándem la cadena de custodia de los efectos incautados en las viviendas del comisario o en su oficina en la Torre Picasso de Madrid.

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Algunos de las testificales pedidas por Villarejo han sido solicitadas también por la defensa de Sergio Ríos, el exchófer de Bárcenas y presunto confidente de la trama, cuyo domicilio también fue registrado durante la investigación de esta causa, en octubre de 2020. EFE