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El Gobierno destina 110 millones a planes de empleo en Andalucía, Canarias y Extremadura

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Madrid, 5 may (EFE).- El Gobierno ha aprobado este martes una inversión total de 110 millones de euros a cargo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para planes integrales de empleo en tres comunidades autónomas: 50 para Andalucía, 45 para Canarias y 15 para Extremadura.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social, que ha impulsado estas subvenciones, ha indicado tras la reunión el Consejo de Ministros en una nota informativa que el objetivo es combatir el paro y mejorar el empleo y ha detallado que en Andalucía -actualmente en campaña electoral- se fomentará el empleo sostenible y respetuoso con el medio ambiente, especialmente en áreas de especial protección como el entorno de Doñana.

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El departamento que dirige Yolanda Díaz ha indicado que el Real Decreto aprobado este martes regula la concesión directa de subvenciones en el ámbito del empleo y de la formación en el trabajo para el ejercicio presupuestario 2026.

En los tres casos serán objeto de financiación las actuaciones que se concreten en los correspondientes convenios que se formalicen entre el SEPE y las comunidades autónomas.

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En Andalucía se incluyen incentivos a la contratación para el afloramiento de la economía sumergida, así como el desarrollo de planes de empleo social en actuaciones coordinadas con las distintas administraciones públicas para mejorar la empleabilidad de los colectivos especialmente vulnerables, actuaciones para la promoción y el mantenimiento del empleo autónomo y de servicios de apoyo a la creación de empresa.

También, actuaciones de información, orientación profesional, motivación, asesoramiento, diagnóstico y determinación del perfil profesional y de competencias, diseño y gestión de la trayectoria individual de aprendizaje, búsqueda de empleo, intermediación laboral y, en resumen, las actuaciones de apoyo a la inserción de las personas desempleadas.

Para Canarias, el texto contempla el desarrollo de una política activa de empleo más ágil, territorializada y con fuerte contenido social y la priorización de la atención a colectivos vulnerables como mujeres con baja empleabilidad, jóvenes sin experiencia, mayores de 45 años, inmigrantes, personas con discapacidad y personas desempleadas de larga duración y del ámbito rural.

Asimismo, se impulsará una formación profesional más cercana al tejido productivo y alineada con la economía verde, digital, azul y creativa, y se fomentarán el emprendimiento, la innovación local y los proyectos colaborativos de empleo en sectores estratégicos.

En Extremadura se destinarán esos 15 millones de euros a generar empleo de calidad y riqueza; mejorar la calidad del empleo; desarrollar la empleabilidad a través de políticas activas de empleo renovadas; fomentar la inclusión y diversidad; potenciar y consolidar los sectores estratégicos; estimular la transformación digital y mejorar el Servicio Público de Empleo. EFE

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