Espana agencias

El eclipse solar dejará en una semana 362 millones en zonas rurales por aumento de turismo

Guardar

Madrid, 5 may (EFE).- El eclipse solar que se verá en España el próximo 12 de agosto dejará en las zonas rurales por las que pasa unos 362 millones de euros en alquileres turísticos de corta duración y otros servicios, con 327.000 viajeros adicionales, según un informe de la consultora AFI para Airbnb.

El estudio, al que tuvo este martes acceso EFE, señala que los eclipses de 2027 y 2028 atraerán a otros 681.000 turistas, que podrán generar otros 1.034 millones de euros en gasto turístico, "consolidando a España como referente del astroturismo y el viaje rural a escala internacional".

PUBLICIDAD

Por tanto, el llamado "trío ibérico" de eclipses podría transformar las economías rurales y locales de España y suponer más de 1.300 millones de euros adicionales, y más de un millón viajeros, sobre todo en el medio rural.

En las zonas donde el eclipse de este año será total -entra por la cornisa cantábrica hasta las islas Baleares a partir de las 20:27 horas del 12 de agosto- las reservas ya multiplican por 4,5 las del mismo periodo del año pasado.

PUBLICIDAD

Además, en los municipios en los que se verá en su plenitud, las reservas se han triplicado respecto a municipios similares donde no se verá el fenómeno solar.

De los 360 millones de impacto directo que avanza el informe de AFI para este año, el comercio y la hostelería captarán aproximadamente un tercio del gasto (123 millones de euros) y el segmento del ocio, unos 90 millones.

Además, generará 146 millones en recaudación fiscal, con un efecto multiplicador sobre el conjunto de la economía (421 millones de euros de valor añadido bruto), y creará 7.300 empleos en toda España.

La Comunidad Valenciana encabeza el reparto del gasto, con un impacto estimado superior a los 130 millones de euros, seguida de Madrid (54 millones), Castilla y León (37 millones), Aragón (25 millones), Galicia (24 millones) y el País Vasco (21 millones).

En la mayoría de las comunidades autónomas, el turismo internacional representará más del 80 % del gasto total, en zonas rurales en las que la oferta de alojamiento tradicional o no existe o es escasa, señala el informe.

El análisis revela que el 47 % de los municipios rurales situados en el corredor del eclipse no podrá satisfacer la demanda de visitantes, lo que dejará a unos 47.500 viajeros sin alojamiento adecuado.

Es un reflejo, dice Airbnb, del fuerte atractivo global del fenómeno y su capacidad para llevar visitantes de todo el mundo a destinos que habitualmente quedan fuera de los circuitos turísticos más consolidados, lo que contribuye a la diversificación y la desconcentración de la demanda turística en España.

Por ello, Airbnb pide flexibilidad regulatoria temporal —como exenciones a los límites aplicados a los alquileres de corta duración o agilización de los trámites de registro— durante eventos excepcionales de gran afluencia y la exclusión de las zonas rurales del ámbito de aplicación de las restricciones al alquiler de corta duración previstas para entornos urbanos.

Además, apuesta por facilitar el registro legal, ofrecer apoyo en materia de cumplimiento normativo a los propietarios rurales que quieran incorporarse al mercado turístico y acceso prioritario a financiación pública para proyectos de digitalización, sostenibilidad e integración en la economía local.EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Documentan en Núria la cueva prehistórica con ocupación a mayor altitud en los Pirineos

Infobae

El juicio Kitchen aborda los registros al excomisario Villarejo

Infobae

Ayuso y Nacho Cano rinden homenaje al "mestizaje" y a Hernán Cortés en México

Infobae

Peñarol encadena su séptimo partido sin victorias antes de jugar por Copa Libertadores

Infobae

Tebas, presidente de LaLiga, visita Honduras para estrechar lazos con el fútbol local

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ábalos entra en escena y complica el puzle: desacredita la versión de Aldama, matiza la de Koldo y se desvincula de todo atisbo de corrupción

Ábalos entra en escena y complica el puzle: desacredita la versión de Aldama, matiza la de Koldo y se desvincula de todo atisbo de corrupción

La Unión Europea se reserva la última palabra en el acuerdo arancelario con Trump, a la espera de si cumple su amenaza contra los coches alemanes

Ábalos lanza su última bala para cimentar su defensa poniendo en duda las actuaciones de la UCO: “Es el momento de hablar con rigor de sus informes”

El primer debate electoral en Andalucía se centra en la defensa de lo público y los reproches a Moreno Bonilla por la crisis de los cribados

La Fiscalía mantiene su petición de 24 años de prisión para Ábalos, 19 y medio para Koldo y 7 para Aldama

ECONOMÍA

La subida del salario mínimo ‘perjudica’ a empleadas del hogar y trabajadores del campo al frenar su contratación e incrementar su despido

La subida del salario mínimo ‘perjudica’ a empleadas del hogar y trabajadores del campo al frenar su contratación e incrementar su despido

Los españoles quieren ser funcionarios: el empleo público ha crecido el doble que el privado en los últimos seis años

El muro de la demanda inefectiva: el 12% de los españoles intentó comprar una vivienda en el último año y fracasó

“Compra ahora y paga después”: el gasto aplazado se dispara entre los jóvenes para acceder a bienes y servicios sin dinero

Trump refuerza su amenaza de aplicar aranceles del 25% a los vehículos fabricados dentro de la UE: Alemania será el país más perjudicado

DEPORTES

El corazón rojiblanco frente a la pizarra de Arteta: el Atlético de Madrid y el Arsenal luchan por el pase a la final de Champions

El corazón rojiblanco frente a la pizarra de Arteta: el Atlético de Madrid y el Arsenal luchan por el pase a la final de Champions

La situación que vivió el Atlético de Madrid la última vez que viajó a Londres: vestuarios sin agua caliente en el estadio del Arsenal

La imagen viral de Higuaín o cómo están físicamente sus antiguos compañeros del Real Madrid

El día que el Atlético de Madrid eliminó al Arsenal en una semifinal europea: logró el empate en la ida y tumbó a los ingleses en el Metropolitano

El camino de Rafa Jódar en el Masters 1000 de Roma: evita a Sinner, pero podría cruzarse con Zverev en cuartos y con Djokovic en semifinales