El eclipse solar dejará en una semana 362 millones en zonas rurales por aumento de turismo

Madrid, 5 may (EFE).- El eclipse solar que se verá en España el próximo 12 de agosto dejará en las zonas rurales por las que pasa unos 362 millones de euros en alquileres turísticos de corta duración y otros servicios, con 327.000 viajeros adicionales, según un informe de la consultora AFI para Airbnb.

El estudio, al que tuvo este martes acceso EFE, señala que los eclipses de 2027 y 2028 atraerán a otros 681.000 turistas, que podrán generar otros 1.034 millones de euros en gasto turístico, "consolidando a España como referente del astroturismo y el viaje rural a escala internacional".

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Por tanto, el llamado "trío ibérico" de eclipses podría transformar las economías rurales y locales de España y suponer más de 1.300 millones de euros adicionales, y más de un millón viajeros, sobre todo en el medio rural.

En las zonas donde el eclipse de este año será total -entra por la cornisa cantábrica hasta las islas Baleares a partir de las 20:27 horas del 12 de agosto- las reservas ya multiplican por 4,5 las del mismo periodo del año pasado.

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Además, en los municipios en los que se verá en su plenitud, las reservas se han triplicado respecto a municipios similares donde no se verá el fenómeno solar.

De los 360 millones de impacto directo que avanza el informe de AFI para este año, el comercio y la hostelería captarán aproximadamente un tercio del gasto (123 millones de euros) y el segmento del ocio, unos 90 millones.

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Además, generará 146 millones en recaudación fiscal, con un efecto multiplicador sobre el conjunto de la economía (421 millones de euros de valor añadido bruto), y creará 7.300 empleos en toda España.

La Comunidad Valenciana encabeza el reparto del gasto, con un impacto estimado superior a los 130 millones de euros, seguida de Madrid (54 millones), Castilla y León (37 millones), Aragón (25 millones), Galicia (24 millones) y el País Vasco (21 millones).

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En la mayoría de las comunidades autónomas, el turismo internacional representará más del 80 % del gasto total, en zonas rurales en las que la oferta de alojamiento tradicional o no existe o es escasa, señala el informe.

El análisis revela que el 47 % de los municipios rurales situados en el corredor del eclipse no podrá satisfacer la demanda de visitantes, lo que dejará a unos 47.500 viajeros sin alojamiento adecuado.

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Es un reflejo, dice Airbnb, del fuerte atractivo global del fenómeno y su capacidad para llevar visitantes de todo el mundo a destinos que habitualmente quedan fuera de los circuitos turísticos más consolidados, lo que contribuye a la diversificación y la desconcentración de la demanda turística en España.

Por ello, Airbnb pide flexibilidad regulatoria temporal —como exenciones a los límites aplicados a los alquileres de corta duración o agilización de los trámites de registro— durante eventos excepcionales de gran afluencia y la exclusión de las zonas rurales del ámbito de aplicación de las restricciones al alquiler de corta duración previstas para entornos urbanos.

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Además, apuesta por facilitar el registro legal, ofrecer apoyo en materia de cumplimiento normativo a los propietarios rurales que quieran incorporarse al mercado turístico y acceso prioritario a financiación pública para proyectos de digitalización, sostenibilidad e integración en la economía local.EFE