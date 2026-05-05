Citan al responsable de la gestora de la plaza de toros de Málaga tras morir un trabajador corneado en los corrales

La plaza número 11 de Málaga de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia ha citado a declarar como investigado al responsable de la empresa que gestiona la plaza de toros La Malagueta en relación con la muerte de un trabajador de los corrales tras una cogida por parte de un astado el pasado mes de abril.

Así lo han confirmado a Europa Press desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), al tiempo que han apuntado que en concreto se le ha citado el día 15 de este mes por un presunto delito contra la seguridad en el trabajo. Además, han apuntado que el juzgado está aún pendiente de recibir varios informes, como el de la autopsia definitiva.

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Los hechos sucedieron el pasado 3 de abril. Según informaron en ese momento desde Lances de Futuro, empresa gestora del coso malagueño, la muerte del trabajador tuvo lugar cuando realizaba labores de manejo en los corrales de la plaza de cara a la popular Corrida Picassiana que se celebraba esos días.

Lances de Futuro apuntó en un comunicado que el trabajador fallecido era Ricardo Ortiz, quien fue matador de toros de Málaga y trabajaba con la referida empresa en los corrales de la plaza de toros de La Malagueta.

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"El trágico suceso tuvo lugar mientras se realizaban trabajos de manejo en los corrales, cuando uno de los toros le propinó una fuerte cogida que le provocó la muerte", señalaba la empresa.