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Bezzecchi y Martín destacan sus ganas por tener un buen fin de semana en Le Mans

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Redacción deportes, 5 may (EFE).- El italiano Marco Bezzecchi y el español Jorge Martín, primero y segundo en la clasificación provisional del Mundial de MotoGP y pilotos oficiales de Aprilia, destacan sus ganas por tener "un buen fin de semana" en el circuito Bugatti de Le Mans, escenario este fin de semana del Gran Premio de Francia.

Bezzecchi, líder del Mundial, dice en la nota de prensa de su equipo que esta "muy contento de correr en Le Mans", pues para él es "un circuito fantástico y siempre hay muchos aficionados".

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"Tengo muchas ganas de seguir rindiendo bien, así que intentaremos hacer un buen fin de semana para ser competitivos y conseguir un buen resultado en la carrera", asegura el piloto italiano.

Martín, campeón del mundo de MotoGP en 2024, afirma tener "confianza para este fin de semana, pues el test de Jerez fue positivo y ahora el objetivo es confirmar los progresos realizados en otros circuitos, ya que será muy importante para validar las nuevas soluciones técnicas".

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"Me siento bastante bien físicamente, incluso mejor que en las últimas carreras, y estoy convencido de que aquí podremos dar un paso más hacia adelante", señala Jorge Martín. EFE

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EFE

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