Ayuntamiento, partidos y entidades sociales denuncian discursos de odio en Girona

Girona, 5 may (EFE).- El Ayuntamiento de Girona, partidos como PSC, ERC, Guanyem y CUP, sindicatos como CGT, UGT y CCOO y entidades sociales han denunciado por delitos de odio a los dos responsables de diversas cuentas en redes sociales por reiterados mensajes que vinculan la delincuencia a la población inmigrante.

Desde el consistorio se ha concretado la demanda contra un perfil de Instagram, Girona Perduda, mientras que la que firman las formaciones políticas, sindicatos y entidades se dirige también contra la persona al frente de otras cuentas bajo el pseudónimo de Dave Explora.

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Los abogados Benet Salellas y Miquel Toll han presentado esa segunda denuncia ante la sección de delitos de odio de la fiscalía provincia de Girona y señalan que la legislación contempla penas en estos casos de hasta cuatro años de prisión.

En ella, ponen el foco en un vídeo publicado el pasado 3 de abril donde aparecen esas dos personas al frente de las cuentas y en el que una explica que, cuando se aburre, se dedica a "cazar moros".

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Salellas y Toll han aportado el archivo con las imágenes y han recordado que las cuentas denunciadas tienen miles de seguidores y que la legislación penaliza que los discursos de odio se difundan de modo que lleguen "a un elevado número de personas".

Por todos estos motivos, entienden que la fiscalía debería abrir diligencias de investigación, ya que, según señala la denuncia, los sujetos a los que acusan "son reincidentes" en cuanto a mensajes de este tipo.

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La decisión de dar este paso en el caso de los partidos, sindicatos y entidades es que ese vídeo último se entiende como "una escalada de intensidad".

"El mensaje en cuestión supone un paso más, ya que se trata de un llamamiento genérico a terceros a ejercer violencia por motivos étnicos (y por tanto racistas) contra personas de origen magrebí", añade el texto presentado por los abogados.

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Esa denuncia, que cuenta con una treintena de firmantes, reclama a la fiscalía que identifique a los autores del vídeo objeto de la denuncia, visualice el contenido de sus redes sociales, realice un informe y proceda a su detención. EFE