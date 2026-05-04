Sumar planteará esta semana otro texto de prórroga de alquileres con las demandas de Junts

Madrid, 4 may (EFE).- Sumar va a elaborar esta semana una nueva propuesta sobre la prórroga de alquileres teniendo en cuenta las demandas de grupos como Junts, después de que el pasado martes el Congreso no convalidara el real decreto ley con esta medida debido al rechazo de PP, Vox y la formación de Carles Puigdemont.

El ministro de Cultura y portavoz de Movimiento Sumar, Ernest Urtasun, ha anunciado este lunes que van a "recoger el guante" del debate parlamentario del pasado martes y van a plantear un nuevo texto para intentar sacar adelante la prórroga de los alquileres.

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"Vamos a elaborar una nueva propuesta esta semana y la vamos a trasladar al conjunto de grupos parlamentarios", ha dicho en una rueda de prensa conjunta de la nueva coalición Sumar, de la que forman parte Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes.

La intención es articular una propuesta que responda "a un acuerdo amplio y de consenso", preferiblemente a través de un nuevo de un real decreto ley, aunque Urtasun ha señalado que puede haber "muchas maneras de volver a abordar la cuestión".

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"Nosotros seguimos pensando que el acuerdo es posible, que hay un perímetro de diálogo que debe ser explorado y nosotros que no vamos a bajar los brazos en esta en esta materia", ha asegurado.

El ministro ha subrayado que por parte de Sumar quieren volver a llevar al Congreso la prórroga de los alquileres "cuanto antes" y ha afirmado que el diálogo sobre esta cuestión es "permanente", tanto con sus socios de Gobierno del PSOE como con el resto de grupos.

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No obstante, Sumar tiene intención de volver a tomar la iniciativa sobre esta cuestión, independientemente del apoyo que reciban por parte de sus socios del PSOE, a los que acusaron de no implicarse lo suficiente antes de la votación del real decreto ley que tumbó el Congreso.

Este real decreto ley no fue convalidado en parte por el rechazo de Junts, pero Sumar aceptó poco antes de la votación algunas de las peticiones de la formación de Carles Puigdemont, como eximir del IVA a los pequeños autónomos que no superen los 85.000 euros de facturación anual y establecer bonificaciones fiscales a los propietarios afectados por la prórroga.

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Fuentes de Sumar han insistido este lunes en que estas medidas de Junts dependen del PSOE, al ser asuntos de competencia socialista dentro del Gobierno de coalición, y consideran que hay posibilidades de atraer a los independentistas catalanes. EFE

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