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Rueda defiende que la 'prioridad nacional' es algo "de sentido común"

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Santiago de Compostela, 4 may (EFE).- El presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda, ha defendido la 'prioridad nacional' para el acceso a los servicios públicos y ayudas, acordada por el PP y Vox en algunas comunidades, porque considera que es "de sentido común".

En la rueda de prensa tras el Consello de la Xunta de este lunes, Rueda ha dicho que cree que "una mayoría muy amplía de los españoles y gallegos están de acuerdo en que llevar tiempo aquí, llevar tiempo cotizando, contribuyendo, conviviendo, es algo que está muy bien que se valore, frente a quienes puedan acabar de llegar ahora mismo y, además, en una situación ilegal que ahora se va a regularizar", según su interpretación.

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Rueda se ha abonado de este modo a la interpretación de su partido del término 'prioridad nacional' en base al arraigo y ha puntualizado que "eso no quiere decir que no haya que atender a todo el mundo y favorecer la integración al máximo".

Pero, en todo caso, "que llevar tiempo aquí, contribuyendo y formando parte de la comunidad y la sociedad sea algo a tener en cuenta creo, en mi opinión, que es de sentido común", ha concluido al ser preguntado por esta preferencia nacional que PP ha pactado con Vox en algunas comunidades y si teme que le pueda pasar factura al líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo.

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En este sentido, ha apuntado que al PSOE le gusta mucho hablar de "pasar facturas" cuando lleguen las elecciones como si estuviera hablando "en nombre de las personas que van a votar libremente" y que "van a tener su propia opinión", ha advertido. EFE

(foto)

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EFE

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