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La Audiencia de Baleares juzgará en julio a un hombre por intentar matar a su inquilino prendiéndole fuego

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La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares celebrará el 23 de julio el juicio contra un hombre acusado de intentar matar a uno de sus inquilinos rociándolo con líquido inflamable y prendiéndole fuego con un mechero en Palma.

La vista ha sido señalada después de que este lunes las partes no hayan llegado a un acuerdo. La Fiscalía solicita que sea condenado a 16 años de prisión y al pago de una indemnización de 3.175 euros como supuesto autor de un delito de tentativa de homicidio y otro de incendio.

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Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, sucedieron la mañana del 2 de agosto de 2025 en un domicilio de Palma que era propiedad del acusado.

En ese momento tenía arrendadas varias habitaciones a otras personas, entre ellas la víctima. El procesado roció toda la casa y al propio perjudicado, que se encontraba dormido, con tres o cuatro litros de líquido inflamable.

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Después trató de prenderle fuego con un mechero, pero no lo consiguió dado que la víctima se despertó y comenzó a forcejear con el sospechoso.

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