Feijóo viajará a Ceuta para reinvidicar su españolidad y la de Melilla en el Día de Europa

Madrid, 4 may (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se desplazará el próximo sábado a Ceuta para asistir a la celebración del Día de Europa y reivindicar que, tanto esta ciudad autónoma como Melilla, "son parte integral de nuestra nación, de nuestra integridad y de nuestra soberanía".

Así lo ha asegurado el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP, Elías Bendodo, en la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del partido, coincidiendo con el Día de Europa que se celebra el próximo sábado.

PUBLICIDAD

"Las dos ciudades son frontera española y son frontera europea, son España y son Europa", ha remarcado, para, a continuación, añadir que ambas ciudades "representan las políticas de tolerancia que tiene que haber en nuestro país", donde "conviven culturas y religiones en armonía y respeto".

Con ello, Feijóo quiere dejar claro que "su protección no es opcional ni negociable" y que eso conlleva "dos obligaciones": reforzar la presencia de las instituciones del Estado, tanto en Ceuta como en Melilla, y de esas ciudades autónomas en la Unión Europea.

PUBLICIDAD

El dirigente popular ha destacado que con su presencia este sábado en Ceuta el líder del PP pretendee "reivindicar la españolidad y europeidad de estas dos ciudades autónomas".

Allí, Feijóo defenderá un estatuto europeo equiparable al de las regiones ultraperiféricas para mejorar su financiación y el reconocimiento de ambas ciudades autónomas como territorio para mejorar el acceso a los fondos de cohesión. EFE

PUBLICIDAD