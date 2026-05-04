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Feijóo viajará a Ceuta para reinvidicar su españolidad y la de Melilla en el Día de Europa

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Madrid, 4 may (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se desplazará el próximo sábado a Ceuta para asistir a la celebración del Día de Europa y reivindicar que, tanto esta ciudad autónoma como Melilla, "son parte integral de nuestra nación, de nuestra integridad y de nuestra soberanía".

Así lo ha asegurado el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP, Elías Bendodo, en la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del partido, coincidiendo con el Día de Europa que se celebra el próximo sábado.

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"Las dos ciudades son frontera española y son frontera europea, son España y son Europa", ha remarcado, para, a continuación, añadir que ambas ciudades "representan las políticas de tolerancia que tiene que haber en nuestro país", donde "conviven culturas y religiones en armonía y respeto".

Con ello, Feijóo quiere dejar claro que "su protección no es opcional ni negociable" y que eso conlleva "dos obligaciones": reforzar la presencia de las instituciones del Estado, tanto en Ceuta como en Melilla, y de esas ciudades autónomas en la Unión Europea.

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El dirigente popular ha destacado que con su presencia este sábado en Ceuta el líder del PP pretendee "reivindicar la españolidad y europeidad de estas dos ciudades autónomas".

Allí, Feijóo defenderá un estatuto europeo equiparable al de las regiones ultraperiféricas para mejorar su financiación y el reconocimiento de ambas ciudades autónomas como territorio para mejorar el acceso a los fondos de cohesión. EFE

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