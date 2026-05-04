Elma Saiz denuncia la "irresponsabilidad" de algunas comunidades con la regularización

Pamplona, 4 may (EFE).- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha analizado en Pamplona con agentes sociales y entidades colaboradoras el proceso de regularización de inmigrantes y ha denunciado la "irresponsabilidad" de las comunidades autónomas que no están dimensionado sus servicios públicos para la atención a estas personas.

Tras resaltar a los medios de comunicación que "hay quien está interesado en crear esa preocupación, en culpar a las personas migrantes", la ministra ha censurado la "irresponsabilidad" de presidentes y presidentas de comunidades autónomas que "no dimensionan los servicios públicos a las personas que tienen que atender".

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"Me parece una irresponsabilidad celebrar que la Comunidad crece precisamente por la mano de obra, muchas veces extranjera, y sin embargo, dejar morir los servicios públicos con privatizaciones, para luego culpar a las personas extranjeras de esa falta de servicios públicos en cosas que son competencia de las comunidades autónomas", ha declarado.

"Me refiero a la educación, al acceso a la vivienda o la sanidad", ha indicado en una comparecencia en la que ha estado acompañada por la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite; la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría; y la vicepresidenta y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro.

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La ministra ha recalcado que este proceso "es un hito en esta legislatura" y "va a dar visibilidad a miles de personas que van a partir de ahora a tener derechos y también obligaciones". Detrás de cada una de estas personas, ha enfatizado, "hay historias de vida, historias de esperanza, historias de ilusión".

Al respecto, ha aseverado que este procedimiento extraordinario "va a aportar prosperidad a los territorios" desde la perspectiva económica y del empleo y ha puesto de relieve que, según transmiten las entidades sociales, los inmigrantes residen en casas más pequeñas y hay inmobiliarias que están aceptando "cláusulas racistas".

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Ha apelado por ello a la responsabilidad, porque, según ha dicho, "hablamos de personas que ya están aquí, hablamos de un procedimiento que da derechos y obligaciones a personas que ya están, que ya llevan a los hijos al colegio, que ya viven en nuestros barrios, en nuestros pueblos y en nuestras ciudades".

Saiz ha explicado que el procedimiento de regularización "va absolutamente según lo previsto" y beneficiará a unas 500.000 personas, aunque las cifras todavía no son oficiales. EFE

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