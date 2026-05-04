Espana agencias

Elma Saiz denuncia la "irresponsabilidad" de algunas comunidades con la regularización

Guardar

Pamplona, 4 may (EFE).- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha analizado en Pamplona con agentes sociales y entidades colaboradoras el proceso de regularización de inmigrantes y ha denunciado la "irresponsabilidad" de las comunidades autónomas que no están dimensionado sus servicios públicos para la atención a estas personas.

Tras resaltar a los medios de comunicación que "hay quien está interesado en crear esa preocupación, en culpar a las personas migrantes", la ministra ha censurado la "irresponsabilidad" de presidentes y presidentas de comunidades autónomas que "no dimensionan los servicios públicos a las personas que tienen que atender".

PUBLICIDAD

"Me parece una irresponsabilidad celebrar que la Comunidad crece precisamente por la mano de obra, muchas veces extranjera, y sin embargo, dejar morir los servicios públicos con privatizaciones, para luego culpar a las personas extranjeras de esa falta de servicios públicos en cosas que son competencia de las comunidades autónomas", ha declarado.

"Me refiero a la educación, al acceso a la vivienda o la sanidad", ha indicado en una comparecencia en la que ha estado acompañada por la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite; la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría; y la vicepresidenta y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro.

PUBLICIDAD

La ministra ha recalcado que este proceso "es un hito en esta legislatura" y "va a dar visibilidad a miles de personas que van a partir de ahora a tener derechos y también obligaciones". Detrás de cada una de estas personas, ha enfatizado, "hay historias de vida, historias de esperanza, historias de ilusión".

Al respecto, ha aseverado que este procedimiento extraordinario "va a aportar prosperidad a los territorios" desde la perspectiva económica y del empleo y ha puesto de relieve que, según transmiten las entidades sociales, los inmigrantes residen en casas más pequeñas y hay inmobiliarias que están aceptando "cláusulas racistas".

Ha apelado por ello a la responsabilidad, porque, según ha dicho, "hablamos de personas que ya están aquí, hablamos de un procedimiento que da derechos y obligaciones a personas que ya están, que ya llevan a los hijos al colegio, que ya viven en nuestros barrios, en nuestros pueblos y en nuestras ciudades".

Saiz ha explicado que el procedimiento de regularización "va absolutamente según lo previsto" y beneficiará a unas 500.000 personas, aunque las cifras todavía no son oficiales. EFE

(foto) (video)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Titulares de la decimoquinta jornada del juicio del caso Kitchen

Infobae

Ingresado un hombre de 49 años tras sufrir una "brutal paliza" homófoba en Formentera

Infobae

La grave lesión de Yasmin, otro golpe en la dura campaña del Real Madrid

Infobae

Las Zurich Rock 'n' Roll Running Series Madrid cambian sistema de inscripción para 2027

Infobae

Podemos denuncia la "colaboración necesaria" de la UE en la detención de la flotilla

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Papa León XIV recibe por sorpresa a Albares en vísperas de su viaje a España: “Una gran sintonía de posiciones con respecto a la situación en el mundo”

El Papa León XIV recibe por sorpresa a Albares en vísperas de su viaje a España: “Una gran sintonía de posiciones con respecto a la situación en el mundo”

Mbappé se queda sin red en el Real Madrid: la afición le espera disponible para el Clásico tras sus fotos en Cerdeña y su desafortunado aterrizaje

Ábalos habla de su relación “extramarital” con Jésica Rodríguez: “Existía el riesgo de un escándalo público que no he podido evitar, sino que ha servido para escarnio de todos”

Bolaños demanda a Aldama por vulnerar su derecho al honor al decir que le intentó sobornar

El exjefe del CNI niega que los servicios secretos participasen en la operación de espionaje a Bárcenas

ECONOMÍA

El bloqueo del estrecho de Ormuz amenaza con encarecer los productos agrícolas básicos un 8,5% en 2026

El bloqueo del estrecho de Ormuz amenaza con encarecer los productos agrícolas básicos un 8,5% en 2026

El precio del alquiler cae en Barcelona un 7,6% y Madrid sigue siendo la provincia más cara, según Idealista

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Santiago Carbó, economista: “La subida de las pensiones me preocupa cuando no hay salarios dignos para los jóvenes. Los jubilados deben pensar en sus nietos”

Uno de cada cuatro españoles vive en riesgo de exclusión social: la tasa de pobreza infantil supera en ocho puntos la media europea

DEPORTES

El Villarreal hace oficial la destitución de su entrenador Marcelino a final de temporada

El Villarreal hace oficial la destitución de su entrenador Marcelino a final de temporada

Sinner se acuerda de su familia tras conquistar el Mutua Madrid Open: “Mis padres son una verdadera inspiración para mí”

Sinner ya es histórico: se proclama campeón en Madrid y registra un récord al conquistar su quinto Masters 1000 consecutivo

Sinner conquista el Mutua Madrid Open y hace historia tras aplastar a un Zverev poco acertado

El Gran Premio de Miami cambia de hora la carrera de Fórmula 1 por riesgo de tormenta eléctrica: se adelanta tres horas