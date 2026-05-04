Espana agencias

Buscan a una niña sustraída por su familia biológica de un punto de encuentro en Oviedo

Guardar

Oviedo, 4 may (EFE).- La Policía Nacional ha puesto en marcha un operativo para localizar a una niña de 5 años a la que su familia biológica se llevó hace unos días de un punto de encuentro familiar en Oviedo.

El dispositivo de búsqueda se puso en marcha tras la denuncia presentada el pasado jueves por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, han apuntado este lunes a EFE fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Asturias.

PUBLICIDAD

La menor vivía con una familia de acogida y mantenía contactos con su familia biológica en un punto de encuentro del que fue sustraída.

Fuentes de la consejería han apuntado que la sustracción de la menor se produjo después de que la familia biológica agrediese a una educadora que estaba supervisando el encuentro en las instalaciones de una entidad especializada en el seguimiento de los procesos de acogida.

PUBLICIDAD

El dispositivo de búsqueda se ha puesto en marcha de acuerdo al protocolo establecido por el Ministerio del Interior para estos casos.

El Centro Nacional del Personas Desaparecidas (CNDES), dependiente de Interior, ha difundido en su página web y en las redes sociales un aviso con una imagen y datos de la menor para recabar cualquier información que ayude a su localización. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Montero critica que Moreno no debata en un "cara a cara" con ella por "miedo"

Infobae

Asturias albergará los Europeos de esprint olímpico en 2028

Infobae

El 'bob', el corte con el que Anna Wintour pasará a la historia, pura tendencia

Infobae

Dos detenidos por robar 2 toneladas de carril ferroviario en las vías de Silla (Valencia)

Infobae

Lepe, el pueblo andaluz donde solo hay carteles electorales del PSOE

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ábalos declara que Koldo García le acompañaba las “24 horas” antes de entrar al ministerio: “Era conductor, pero también hacía seguridad y atención personal”

Ábalos declara que Koldo García le acompañaba las “24 horas” antes de entrar al ministerio: “Era conductor, pero también hacía seguridad y atención personal”

Así están las encuestas: el PP se impone al PSOE pese a absorber el voto de Sumar, que toca fondo

Transportes paga un curso de liderazgo a sus ingenieros aeronáuticos porque ha detectado que “no tienen habilidades personales”

Inspector Morocho, el hombre que rechazó el FBI para chapotear en las cloacas de Kitchen sin equipo y entre presiones: “Tenías que estar muerto”

Los recortes de Trump en Europa no se limitan a los soldados: preocupan los misiles de largo alcance que Alemania quiere para disuadir a Rusia

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Santiago Carbó, economista: “La subida de las pensiones me preocupa cuando no hay salarios dignos para los jóvenes. Los jubilados deben pensar en sus nietos”

Uno de cada cuatro españoles vive en riesgo de exclusión social: la tasa de pobreza infantil supera en ocho puntos la media europea

Qué pasa cuando hay inflación: los precios de la energía suben y bajan rápido, pero los de los alimentos suben rápido y bajan despacio

La empleada de un hotel es despedida por llevarse seis rollos de papel industrial para, según ella, limpiar de su coche el vómito de su perro: es procedente

DEPORTES

Sinner se acuerda de su familia tras conquistar el Mutua Madrid Open: “Mis padres son una verdadera inspiración para mí”

Sinner se acuerda de su familia tras conquistar el Mutua Madrid Open: “Mis padres son una verdadera inspiración para mí”

Sinner ya es histórico: se proclama campeón en Madrid y registra un récord al conquistar su quinto Masters 1000 consecutivo

Sinner conquista el Mutua Madrid Open y hace historia tras aplastar a un Zverev poco acertado

El Gran Premio de Miami cambia de hora la carrera de Fórmula 1 por riesgo de tormenta eléctrica: se adelanta tres horas

A qué hora y dónde ver la final del Mutua Madrid Open entre Sinner y Zverev