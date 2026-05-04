Buscan a una niña sustraída por su familia biológica de un punto de encuentro en Oviedo

Oviedo, 4 may (EFE).- La Policía Nacional ha puesto en marcha un operativo para localizar a una niña de 5 años a la que su familia biológica se llevó hace unos días de un punto de encuentro familiar en Oviedo.

El dispositivo de búsqueda se puso en marcha tras la denuncia presentada el pasado jueves por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, han apuntado este lunes a EFE fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Asturias.

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La menor vivía con una familia de acogida y mantenía contactos con su familia biológica en un punto de encuentro del que fue sustraída.

Fuentes de la consejería han apuntado que la sustracción de la menor se produjo después de que la familia biológica agrediese a una educadora que estaba supervisando el encuentro en las instalaciones de una entidad especializada en el seguimiento de los procesos de acogida.

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El dispositivo de búsqueda se ha puesto en marcha de acuerdo al protocolo establecido por el Ministerio del Interior para estos casos.

El Centro Nacional del Personas Desaparecidas (CNDES), dependiente de Interior, ha difundido en su página web y en las redes sociales un aviso con una imagen y datos de la menor para recabar cualquier información que ayude a su localización. EFE

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