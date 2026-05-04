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Abascal dice que el 17M solo está en juego "si Moreno tira al retrete la mayoría absoluta"

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Jaén, 4 may (EFE).- El líder nacional de Vox, Santiago Abascal, ha dicho este lunes que las elecciones andaluzas del 17 de mayo “no son agónicas”, y que “lo único que se juega es si Moreno va a continuar adelante con el método Rajoy de pedir mayoría absoluta y luego tirarla por el retrete”.

“En Andalucía nadie tiene ningún temor de que la izquierda vaya a gobernar otra vez o nadie tiene ningún temor de que Adelante Andalucía o el Partido Socialista puedan sumar una mayoría en las próximas elecciones”, ha señalado Abascal en declaraciones a los medios antes de realizar un paseo electoral en Úbeda (Jaén).

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Ha comentado que las elecciones andaluzas son muy importantes, pero ha precisado que "no son agónicas; aquí lo único que se juega es si el señor Juanma Moreno puede continuar adelante con el método Rajoy, que es el de pedir una mayoría absoluta y luego tirarla por el retrete y traicionar todos los compromisos con los electores, que es lo que hizo el señor Rajoy y lo que ha hecho Moreno durante estos cuatro años".

Abascal ha añadido que esa mayoría puede “estar condicionada” por Vox como ha ocurrido en Aragón o en Extremadura “y muy pronto” en Castilla y León “haciendo que los impuestos bajen más que en el resto de regiones o que se proteja a agricultores y ganaderos oponiéndose institucionalmente a Mercosur, y que haya una oposición institucional también a la regularización masiva, cosa que sin embargo no va a ocurrir en Andalucía si el PP tiene mayoría absoluta”.

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Sobre el presidente andaluz, el dirigente de Vox ha dicho que “ya nos dijo que él tenía un corazón muy grande y nosotros insistimos, muy grande para los de fuera y muy pequeño para los de dentro, especialmente para las mujeres que han sido víctimas de la sanidad pública andaluza en manos del señor Juanma Moreno y antes en manos de la señora Montero”.

Abascal ha mostrado su disposición a posibles pactos poselectorales con el PP “siempre que los pactos sirvan para cambiar las políticas”.

“Desde luego lo que nadie puede esperar es que vayamos a recoger la confianza de la gente para luego regalársela al PP y que siga haciendo las políticas que comparte desde hace mucho tiempo con el PSOE en materia de fanatismo verde, fanatismo climático, de ideología de género o de promoción de la inmigración masiva. Que nadie cuente con nosotros para eso”, ha concluido. EFE

gd/fs/jlg

(foto) (vídeo)

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EFE

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