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Ábalos discrepa de los 94.000 euros sin justificar que le achaca la UCO: "Es bastante menos. Si hubiera dinero, aflora"

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El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha señalado este lunes en su declaración como acusado en el Tribunal Supremo que difiere de los 94.000 euros en diez años sin declarar que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le atribuye. "He hecho las cuentas y sale bastante menos", ha indicado para añadir que "si hubiera dinero, aflora".

"Víctor de Aldama --empresario y coacusado en el juicio-- el otro día me puso más millones. Yo estoy encantado, porque cuantos más millones me pongan, más es exigible la identificación y la localización de ese dinero", ha señalado, tras un tira y afloja con el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, a cuenta de los atestados de la Guardia Civil.

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El exministro también ha lamentado que "en cada declaración, aumentan los millones" que le atribuyen y que él niega, pero que la UCO halló los 94.000 euros "porque no ha habido forma" de encontrar "nada más".

Así, Ábalos ha indicado que en 2020 le imputaron más de 14.000 euros "como ingresos en efectivo" de los cuales, según él, "7.600 corresponden al alquiler" de un piso por parte de Koldo García, su exasesor y tercer procesado, y 4.000 "de un alquiler vacacional para Joseba" García, el hermano de Koldo.

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Asimismo, el exministro ha reclamado que aún no dispone de los dispositivos que le incautó la Guardia Civil, por lo que no ha "tenido oportunidad de hacer ninguna pericial de ningún sentido".

"La investigación esta empezó en el año 22. En abril del 22. Estamos en mayo del 2026. ¿Me quiere decir que en cuatro años no me han localizado cuentas, dinero, fondos? Solamente esto de los 'whatsapps'" del móvil de Koldo, ha declarado.

En este sentido, ha dicho que "se pueden ocultar 100.000, 200.000, 300.000", no así "millones". "Se pueden gastar también", ha replicado Luzón, a lo que Ábalos ha respondido "que no": "Mire cómo yo he vivido y mire cuántas veces he salido del país".

"Todo lo que se me atribuye en esta causa son 94.800 euros son de origen desconocido. Esto es lo que se van a encontrar en diez años para el gran caso de corrupción de las mascarillas", ha ironizado.

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