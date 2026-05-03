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Piden 31 años de cárcel por asesinar a un hombre en presencia de su hija de 3 en Granada

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Granada, 3 may (EFE).- Un jurado popular juzgará desde el día 25 a un joven que se enfrenta a 31 años de cárcel por asesinar a un hombre de tres disparos en la cabeza cuando estaba en un vehículo junto a su hija, de 3 años, en Atarfe (Granada).

Según el escrito provisional de acusación de la Fiscalía al que ha tenido acceso EFE, los hechos ocurrieron pasadas las 13:30 horas del 16 de enero de 2024 cuando la víctima, de 34 años, se encontraba en el interior de una furgoneta aparcada en una calle de Atarfe.

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El hombre estaba charlando con algunos vecinos y en compañía de su hija de 3 años que estaba sentada en la parte trasera del vehículo.

El procesado se acercó caminando hasta el vehículo con la intención de acabar con la vida de la víctima, que no tuvo "posibilidad alguna de defensa", según la Fiscalía.

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Armado con una pistola de 9 milímetros y un cañón que no era el original, el acusado se acercó al hombre y, "a muy corta distancia", le apuntó a la cabeza y le disparó tres veces.

Esos disparos, con orificios de entrada y salida, provocaron una importa destrucción de la masa encefálica y daños vitales por los que la víctima murió sobre las 14:00 horas de ese mismo día.

El procesado, que tenía entonces 24 años y permanece en prisión provisional por esta causa, fue detenido un día después con el arma usada en el crimen, para la que no tenía licencia, y con 67 cartuchos.

La hija de la víctima presenció los hechos e incluso cayeron sobre ella cristales y restos de sangre de su padre, por lo que ha tenido desde entonces regresiones, necesita dormir con su madre y reacciona a sonidos fuertes y ante cualquier verbalización sobre la muerte de su padre.

La pequeña presenta desde entonces una psicopatología con pronóstico variable por su corta edad.

La otra hija de la víctima, que tenía 9 años, reaccionó al crimen con un cambio de carácter, aislamiento, anulación y represión.

Según la Fiscalía, las dos menores sufren una situación traumática con repercusiones importantes, un daño "global, psicológico y moral grave".

El Ministerio Público ha calificado los hechos como un delito de asesinato con alevosía, otro de tenencia ilícita de armas y un tercero de lesiones psíquicas por los que ha solicitado 31 años y medio de prisión.

Después de dos aplazamientos el pasado febrero, un jurado popular se encargará de esta causa que se celebrará en cinco sesiones desde el próximo día 25 en la Audiencia de Granada. EFE

mro/fs/ros

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EFE

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