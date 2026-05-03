Antonelli: Muy feliz con mi calificación, fue una gran recuperación tras un sprint dificil

Redacción deportes, 2 may (EFE).- El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial de Fórmula Uno, que sale primero este domingo en el Gran Premio de Miami (EEUU), el cuarto de la temporada, manifestó en el circuito construido en torno al Hard Rock Stadium de esa localidad del estado de Florida que está "muy contento con el desenlace de la calificación", que supuso para él "una genial recuperación, después de un sprint difícil".

"Estoy muy contento con el desenlace de mi calificación, que supuso una genial recuperación después de un sprint difícil; y la mejor manera de acabar el día", comentó Antonelli, de 19 años, que se convirtió, al ganar la última carrera, hace un mes, en Japón, en el líder más joven de toda la historia de la Fórmula Uno, mejorando el anterior récord, el del séptuple campeón mundial ibritánico Lewis Hamilton (Ferrari), que lo había logrado en 2007 -el año de su debut en la categoría reina-, a los 22 y cuando pilotaba para McLaren.

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"Estaba muy satisfecho con mi vuelta, con la que sentí que había optimizado el coche y mi rendimiento", apuntó el joven bolonés tras lograr su tercera 'pole' en la Fórmula Uno, la tercera de la temporada.

"Me sentí frustrado por tener que abortar mi última vuelta lanzada después de haber bloqueado; pero, afortunadamente, el primer intento fue suficiente para el primer puesto en parrilla", dijo el boloñés, líder del Mundial con 75 puntos, siete más que su compañero, el inglés George Russell, que sale quinto este domingo.

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"Ya tengo ganas de que sea mañana. El tiempo (se pronostica lluvia durante la carrera) podría complicar las cosas, pero estaremos preparados para cualquier situación que se nos venga encima" afirmó.

"El objetivo es estar preparados siempre; y llegar a la meta lo más rápido posible. Trabajaremos duro para mejorar nuestra salida el domingo, ya que ha sido una limitación importante en lo que va del año", apuntó, no obstante, Kimi.

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"Estoy convencido de que, como equipo, podemos lograrlo y ponernos en la mejor posición para luchar por el triunfo", añadió Antonelli este sábado, en Miami. EFE