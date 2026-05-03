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Luis Argüello: "Queremos que la basílica del Valle de los Caídos siga siendo basílica"

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Madrid, 3 may (EFE).- El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ha afirmado sobre el Valle de los Caídos (ahora oficialmente Valle de Cuelgamuros) que quieren que "la abadía continúe, que la basílica siga siendo basílica y que haya una entrada independiente al de la nueva edificación que se vaya a realizar".

En una entrevista que publica este domingo ABC, Argüello se refiere al proyecto del Gobierno para la resignificación del Valle de Cuelgamuros, contra el que los monjes benedictinos, quienes custodian la basílica, presentaron un recurso.

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El presidente de la Conferencia Episcopal ha señalado que "existe la posibilidad de llegar a un acuerdo que respete la abadía, la basílica y el acceso independiente".

En este sentido, ha explicado que el proyecto ganador respeta "los dos primeros puntos y no el acceso independiente", pero ha afirmado que este asunto es "fácil de resolver si hay buena voluntad".

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Por otra parte, Argüello ha expresado que la visita del papa León XIV a España, prevista del 6 al 12 de junio, genera "una doble expectativa": por un lado, "siempre es un motivo de alegría y de reconocimiento", y de otro, en el momento que vive la Iglesia española necesita este "aliento de comunión y de misión".

Por último, en cuanto al apoyo de la Iglesia a la regularización de migrantes, por el que han recibido críticas de Vox, Argüello ha enfatizado que "ojalá no hubiera pobres y no haría falta Cáritas, pero sí los hay, y debe financiarse a través de colectas de los propios católicos, de otras personas que quieran contribuir y, por qué no, también a través de subvenciones públicas". EFE

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