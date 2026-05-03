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José Ignacio García: "Moreno y Ayuso son más malos que la quina"

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Manuel Moguer

Sevilla, 28 abr (EFE).- El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, José Ignacio García, cree que Juanma Moreno e Isabel Díaz Ayuso "son más malos que la quina" y que sin Ayuso, Moreno no sería presidente.

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En una entrevista con EFE, el político gaditano sostiene que la presidenta de la Comunidad de Madrid hace de "poli mala" y Moreno "de poli bueno", pero "al final Asisa, Quirón y cuatro listos se forran con nuestra sanidad" en un "plan perfecto" en el que Ayuso es "el mejor lavado de cara" del presidente andaluz.

García llega a la campaña de las elecciones andaluzas con los servicios públicos en el centro de su mensaje, especialmente sanidad, vivienda y educación, prioridades "para los primeros días de Gobierno" si llegase al Ejecutivo de la comunidad.

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Tiene claro que, aunque se declara "andalucista", no pediría una 'prioridad andaluza' que dé preferencia a los andaluces como Vox pide una 'prioridad nacional'.

"Yo no pienso comprar ningún tipo de marco de Vox. Los recursos y servicios públicos son para quien lo necesita, fin. Vox quiere engañarnos y que pensemos que el culpable de que no tengamos cita en el centro de salud es tu vecino colombiano y no Asisa que se está forrando con el dineral que le da Moreno Bonilla de nuestros impuestos".

El líder de la izquierda andalucista prefiere no desvelar cuáles serían las tres primeras medidas si los andaluces le hiciesen presidente: "Decirlas ahora desvelaría también, si nosotros no somos la principal fuerza, cuáles son nuestras cartas de negociación para una posible investidura".

El candidato de Adelante Andalucía apuesta por un "plan de choque" para la sanidad que recupere el papel central de la atención primaria, así como por la "internalización de los servicios externalizados" y un aumento de presupuesto que mitigue el que "desde 2010 a 2024 ha habido una falta de inversión de más de 20.000 millones de euros en la sanidad andaluza", algo que achaca tanto al PP como al PSOE.

Para la vivienda, Adelante apuesta por la regulación del precio del alquiler que "se ligue a los salarios", así como por la "desprivatización" de las viviendas de los grandes tenedores, medida "con cobertura legal" que podría "desprivatizar" hasta 640.000 viviendas en Andalucía.

Sus propuestas pasan también por una reforma del sistema de Viviendas de Protección Oficial (VPO) porque, según dice, el PP hizo una "contrarreforma" y ahora pueden acceder a ellas quienes ganan 5.000 euros al mes y venderse como libres a los siete años.

García defiende también recuperar los alquileres turísticos en zonas saturadas y devolverlos a vivienda habitual, así como un parque público empezando por las viviendas de la SAREB: "Hay que intervenir el mercado inmobiliario a favor de la gente porque ya está intervenido por los fondos", explica.

El objetivo principal de Adelante Andalucía es "echar a las derechas" del Gobierno andaluz y, para ello, no permitirán un Ejecutivo del PP de Juanma Moreno "ni por activa ni por pasiva". "Ojalá sumemos con otras fuerzas como el PSOE para echar al PP", señala.

Para llegar a esta campaña, Adelante Andalucía evitó el debate sobre una posible integración en la coalición de izquierdas Por Andalucía y concurren solos a estos comicios: "Somos un partido andalucista que no tiene ningún tipo de directriz de Madrid. Somos independientes del PSOE. Pero tengo muy claro esta campaña que no aporta nada que yo me dedique a pelearme con Izquierda Unida o Podemos".

Su andalucismo, asegura, le da la "libertad" para "defender que Andalucía tenga un sistema de financiación autonómico que no perjudique a Andalucía, lo haya firmado Rajoy, Zapatero, lo haya firmado María Jesús Montero con Esquerra" y apunta a que el reparto de fondos no debe seguir el principio de ordinalidad, algo "de derechas, lo diga Ayuso, Montero o Junqueras".

En todo caso, defiende, "no se puede meter en el mismo saco a los clasistas de Junts que a la gente de la CUP, de Esquerra o de Bildu, que han apoyado muchas veces a los trabajadores andaluces. A Ayuso solo hay un saco donde meterla: el de intentar hacer negocio con los servicios públicos, igual que Moreno Bonilla". EFE

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EFE

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