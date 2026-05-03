España logra la plata en la Copa del Mundo de florete por equipos femeninos de Estambul

Redacción Deportes, 3 may (EFE).- El equipo español formado por Ariadna Tucker, María Mariño, Ariadna Castro y Teresa Díaz logró este domingo la medalla de plata en la modalidad de florete por selecciones de la prueba de la Copa del Mundo de esgrima disputada en Estambul, informa la federación nacional de este deporte.

Las españolas, exentas de la primera ronda, superaron en octavos (tablón de 16) a Hong Kong por 45-32, en cuartos a Rusia por 42-40, en semifinales a Corea del Sur por 45-43, pero en la final cayeron ante la selección de Italia por 45-27. EFE

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