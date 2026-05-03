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El Senado gastará más de 245.000 euros en digitalizar el fondo patrimonial de su biblioteca

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El Senado destinará un total de 245.775 euros a la digitalización del fondo bibliográfico-patrimonial de su biblioteca mediante la contratación de un sistema de gestión de archivo digital y la prestación de servicios técnicos asociados, con un plazo de ejecución de hasta dos años.

Según la documentación del contrato, a la que ha tenido acceso Europa Press, la actuación tiene como objetivo digitalizar los volúmenes históricos conservados en la Biblioteca del Senado, así como dotar a la institución de una plataforma tecnológica específica para su gestión y preservación.

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El contrato contempla tanto el suministro del sistema digital como los trabajos de digitalización de obras, la generación de metadatos de preservación y la carga e ingesta de los archivos resultantes en el repositorio correspondiente, al tratarse de prestaciones vinculadas entre sí y consideradas una unidad funcional.

El contrato se estructura en dos lotes. El primero, destinado al suministro del sistema de gestión de biblioteca digital y servicios conexos, cuenta con un presupuesto de 84.700 euros y deberá ejecutarse en un plazo máximo de cuatro meses desde su formalización.

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Este lote incluye la implantación de un repositorio y un portal de acceso a contenidos digitales agregable a plataformas como Hispana y Europeana, además de la instalación, configuración, carga inicial de obras ya digitalizadas y la formación del personal bibliotecario, administrativo y técnico del Senado.

El segundo lote, relativo a los servicios de digitalización del patrimonio bibliográfico, asciende a 161.075,93 euros y tendrá una duración de dos años. Este contempla la digitalización de los volúmenes definidos en el pliego técnico, que se realizará en dependencias de la Cámara Alta con medios técnicos y humanos.

Asimismo, incluye la provisión de metadatos asociados a la preservación digital y la integración de los archivos generados en el sistema adquirido en el primer lote.

PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO DESDE EL SIGLO XV

La Biblioteca del Senado tiene su origen en 1834, coincidiendo con la implantación del sistema bicameral en España durante la regencia de María Cristina, y se ubica en el antiguo convento de doña María de Aragón, actual Palacio del Senado.

Especializada en derecho parlamentario, constitucional, autonómico y de la Unión Europea, la institución conserva más de 307.000 volúmenes entre sus fondos bibliográficos.

Entre las obras más antiguas destaca la 'Compendiosa historia Hispánica' de Rodrigo Sánchez de Arévalo, editada en Roma en 1470, uno de los "escasos" ejemplares que se conservan en la actualidad.

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