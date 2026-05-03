Maíllo propone limitar a seis meses el acceso efectivo a la dependencia y compensar cada día de retraso

El candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, ha anunciado este domingo una batería de medidas para reformar el sistema de atención a la dependencia en Andalucía, con el objetivo de garantizar por ley "que ninguna persona espere más de seis meses para recibir la ayuda reconocida".

Tal y como ha emitido la confluencia en una nota, antes de participar en un acto público en el municipio sevillano de Fuentes de Andalucía, Maíllo ha explicado que su propuesta se basa en el cumplimiento estricto de los plazos legales mediante un modelo '3x3', que fija un máximo de tres meses para resolver la solicitud y otros tres meses para hacer efectiva la prestación. En los casos "más graves y urgentes", ha añadido, se aplicará un sistema '1x1' para "garantizar una respuesta inmediata".

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El candidato ha subrayado que, para cumplir estos plazos, Por Andalucía duplicará el número de profesionales encargados de la valoración y establecerá un sistema de indemnizaciones para las personas solicitantes cuando el Gobierno andaluz incumpla los tiempos establecidos.

En este contexto, Maíllo ha defendido que Por Andalucía es una fuerza que, allí donde gobierna, demuestra que es posible transformar la realidad desde lo público, como ocurre en el municipio de Fuentes de Andalucía. "Apostamos por lo público y por la gestión directa de los servicios municipales como garantía de eficacia, cercanía y derechos", ha señalado.

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Al hilo, Maíllo ha criticado la gestión del Gobierno andaluz de Moreno, señalando que "Andalucía sufre una situación insostenible en dependencia, con una espera media de 477 días, muy por encima de los 180 que marca la ley". En este sentido, ha criticado que "casi 7.000 personas murieron en 2025 esperando la ayuda, más de 21 al día, lo que evidencia un abandono sistemático de nuestros mayores".

Asimismo, Maíllo ha acusado al ejecutivo de "convertir cada día de retraso en un ahorro presupuestario a costa de las personas más vulnerables", mientras se destinan recursos a conciertos con el sector privado en lugar de reforzar los servicios públicos.

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Otra de las medidas anunciadas es la "humanización" del sistema de dependencia, garantizando que cualquier persona pueda tramitar su solicitud de forma presencial y gratuita en oficinas públicas, con el acompañamiento de personal funcionario. "Hoy el Partido Popular obliga a muchas personas, especialmente mayores, a pagar gestorías por una brecha digital que la propia administración no resuelve", ha recriminado.

Por Andalucía ha reafirmado así su compromiso con un sistema público de dependencia "ágil, digno y accesible", que garantice derechos y ponga fin a lo que Maíllo ha calificado como "una vulneración sistemática de la ley y de la dignidad de las personas dependientes en Andalucía".

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