Tres heridos, uno grave, al chocar un autocar y un turismo en la AP-7, en Maçanet (Girona)

Barcelona, 3 may (EFE).- Tres personas han resultado heridas este domingo, una de ellas grave, en una colisión entre un autocar con 44 pasajeros y un turismo, en la autopista AP-7 a la altura del municipio de Maçanet de la Selva (Girona).

Los Bombers de la Generalitat han informado de que el accidente ha tenido lugar poco después de las nueve de la mañana, y que sus efectivos han excarcelado a un pasajero del turismo que había quedado atrapado entre los hierros.

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Los sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) han traslado al hospital Josep Trueta de Girona a dos hombres, uno en estado grave y el segundo en estado menos grave.

También han atendido a una mujer, que ha sido dada de alta en el lugar del accidente.

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Todos los heridos viajaban en el turismo y ninguno de los ocupantes del autocar ha resultado con daños, según los bomberos. EFE