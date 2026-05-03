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La española Irene Guerrero marca doblete en triunfo del América que avanza a la semifinal

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México, 2 may (EFE).- La española Irene Guerrero anotó este sábado un doblete en el triunfo del América 3-2 sobre Juárez FC, resultado con el que su equipo avanzó a la semifinal del torneo de Clausura femenino del fútbol mexicano.

Las Águilas, que acabaron en la cima de la fase regular, clasificaron con marcador total de 4-3, luego de que el miércoles anterior igualaron 1-1 en el juego de ida de los cuartos de final.

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Además de los dos goles de Guerrero (uno de penalti), anotó Scarlett Camberos. El visitante marcó a través de la guatemalteca Aisha Solórzano y la francesa Aurelie Kaci.

El América se adueñó del balón en los primeros minutos del partido en los que generó oportunidades a cargo de Geyse Da Silva y Scarlett Camberos, pero le faltó precisión en el toque final.

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Juárez respondió con contragolpes y tuvo su recompensa al minuto 22, gracias a la velocidad de Aisha Solórzano, quien en el choque superó a Kimberly Rodríguez, entró al área, sacó a la española Sandra Paños y con puerta abierta anotó el 0-1.

A seis minutos del final del primer tiempo la colombiana Yunaira López fue expulsada por una falta sobre Camberos.

Un minuto después, una falta dentro del área sobre Da Silva fue marcada como penalti, que cobró Irene Guerrero a la derecha de la guardameta para el 1-1.

En la segunda mitad Bravas retomó la ventaja, 1-2, al 57, vía un servicio largo que Aurelie Kaci peinó dentro del área para superar la estirada de la española Sandra Paños.

Las Águilas consiguieron el 2-2 gracias a un error de la defensa que perdió un balón en la salida, lo recuperó Sarah Luebbert, quien centró para que Camberos empujara el esférico a la red al 72.

El 2-1 llegó en el tiempo agregado. Irene Guerrero disparó potente desde fuera del área un balón que superó a la portera.

Más tarde el Monterrey, en otro duelo de vuelta de cuartos de final, intentará hacer pesar su condición de local y eliminar al Cruz Azul, con el que empató 1-1 en la ida el miércoles pasado.

La actividad continuará este domingo, cuando las campeonas Tigres UANL, en las que juega Jenni Hermoso, monarca del mundo con España, buscarán remontar el 2-1 con el que cayeron ante el Toluca en el primer partido de esta serie realizado el jueves anterior.

Misma misión tiene el Pachuca, que en el juego de ida del jueves cayó 2-1 ante el Guadalajara, que entrena el español Antonio Contreras. EFE

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EFE

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