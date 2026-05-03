Boca derrotó a Central Córdoba y quedó como líder provisional de su zona

Buenos Aires, 2 may (EFE).- Boca Juniors derrotó este sábado por 1-2 a domicilio a Central Córdoba, en Santiago del Estero, y quedó como líder provisional de la Zona A del Torneo Apertura.

Con goles de Alan Velasco y Milton Giménez, el ‘Xeneize’ logró el octavo triunfo en dieciséis presentaciones para quedar con 30 puntos por delante de todos, una posición que podría cambiar sólo si Estudiantes derrota a Platense por esta reprogramada novena jornada.

En otro resultado saliente de este sábado, Independiente venció como visitante por 1-2 a San Lorenzo y aseguró su clasificación a octavos de final, gracias a los goles de Matías Abaldo y el chileno Maximiliano Gutiérrez, mientras que Ezequiel Herrera descontó para el local.

Por esta misma Zona A, Lanús empató sin goles con Deportivo Riestra y Unión igualó 1-1 con Talleres de Córdoba, mientras que por el Grupo B a primera hora Banfield se impuso por 1-2 ante Barracas Central.

Este domingo se disputarán seis partidos, todos por la Zona B para definir los clasificados a octavos de final y sus posiciones, con el siguiente cronograma: Aldosivi-Independiente Rivadavia, Rosario Central-Tigre, Gimnasia y Esgrima la Plata-Argentinos, Racing-Huracán, Belgrano-Sarmiento y River Plate-Atlético Tucumán.

El lunes se completará esta novena y última jornada con tres duelos: Gimnasia y Esgrima de Mendoza-Defensa y Justicia, Vélez Sarsfield-Newell’s Old Boys y Estudiantes de Río Cuarto-Instituto. EFE

