3-0. El Betis acaricia la quinta plaza y el Oviedo roza el descenso

Sevilla, 3 may (EFE).- Un doblete de Cucho Hernández y un gol de Abde decidieron a favor del Betis (3-0) un encuentro contra el Oviedo en La Cartuja que deja al equipo asturiano al borde del descenso matemático y permite al conjunto verdiblanco poner distancia sobre sus perseguidores en la pelea por el quinto puesto. EFE

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