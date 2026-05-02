Pere Romeu: "Lo que marca la diferencia en estos partidos es la ambición por competir"

Sant Joan Despí (Barcelona), 2 de mayo (EFE).- El entrenador del FC Barcelona, Pere Romeu, ha destacado que, más allá del juego, lo que marcará la diferencia para superar al Bayern de Múnich y clasificarse para su sexta final consecutiva de la Liga de Campeones será "la ambición por competir".

"Si algo ha definido a este equipo son dos cosas: el juego y la ambición por competir. Lo que nos acerca a la victoria es siempre nuestro juego, pero en partidos de este nivel, lo que marca la diferencia es la ambición y las ganas de competir", ha subrayado el preparador catalán.

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Desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, el técnico del conjunto azulgrana ha insistido en que su equipo no se ha desviado del camino que lo ha llevado hasta esta eliminatoria, de la que ha reconocido haberse mostrado "ilusionado", poniendo el foco en la forma de competir más que en el resultado inmediato.

"Si para mañana solo hubiéramos pensado en llegar a la final, en ganar rápido para estar en la final, nos habríamos alejado de jugar bien. Nosotros nos hemos tenido que centrar en jugar bien, con energía, con pasión y con motivación", ha explicado.

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Asimismo, Romeu ha confirmado que la tres veces ganadora del Balón de Oro, Aitana Bonmatí, ha entrado en la convocatoria para el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones, que se ha disputado en el Spotify Camp Nou ante el Bayern de Múnich.

"Puedo confirmar que Aitana ha entrado en la convocatoria mañana", ha señalado el técnico azulgrana en relación a la centrocampista catalana, que fue operada el pasado 2 de diciembre de una fractura transindesmal del peroné izquierdo sufrida en un entrenamiento con la selección española.

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En lo estrictamente futbolístico, el preparador catalán espera un Bayern de Múnich "similar", sabiendo que el planteamiento en el Allianz Arena les dio un resultado "positivo" con ese 1-1, por lo que ha previsto un nuevo ejercicio de "llevar la iniciativa".

"Me he imaginado un planteamiento muy similar al que nos habían hecho: llevar la iniciativa y atacar a un bloque que nos ha estado esperando constantemente. Hemos tenido que estar muy atentas a perder pocos balones, porque han tenido gente muy rápida al contraataque. Si hemos minimizado las pérdidas y hemos atacado bien los espacios, hemos estado más cerca de hacer un buen partido", ha opinado.

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Finalmente, en cuanto al contexto del partido, con la eliminatoria igualada y el encuentro disputándose en el Spotify Camp Nou, el técnico azulgrana ha reconocido el impacto emocional que podrá tener el escenario en el equipo, aunque lo ha encuadrado como un factor "positivo" de motivación.

"El factor emocional ha sido importante. Si ya nos había motivado el escenario anterior, imagínate ahora con un marcador más ajustado. Hemos tenido que salir a morder desde el minuto uno, y el apoyo de nuestra gente ha sido un plus muy importante", ha concluido. EFE

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