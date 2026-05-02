Formación de salida del Gran Premio de Miami de F1

Redacción deportes, 2 may (EFE).- Formación de salida del Gran Premio de Miami, el cuarto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito construido en el entorno del Hard Rock Stadium de esa localidad:

.1.

Kimi Antonelli

ITA

Mercedes

1:27,798

.2.

Max Verstappen

NED

Red Bull

1:27,964

.3.

Charles Leclerc

MON

Ferrari

1:28,143

.4.

Lando Norris

GBR

McLaren

1:28,183

.5.

George Russell

GBR

Mercedes

1:28,197

.6.

Lewis Hamilton

GBR

Ferrari

1:28,319

.7.

Oscar Piastri

AUS

McLaren

1:28,500

.8.

Franco Colapinto

ARG

Alpine

1:28,762

.9.

Isack Hadjar

FRA

Red Bull

1:28,798

10.

Pierre Gasly

FRA

Alpine

1:28,810

11.

Nico Hülkenberg

GER

Audi

1:29,439

12.

Liam Lawson

NZL

Racing Bulls

1:29,499

13.

Oliver Bearman

GBR

Haas

1:29,567

14.

Carlos Sainz

ESP

Williams

1:29,568

15.

Esteban Ocon

FRA

Haas

1:29,772

16.

Alexander Albon

THA

Williams

1:29,946

17.

Arvid Lindblad

GBR

Racing Bulls

1:30,133

18.

Fernando Alonso

ESP

Aston Martin

1:31,098

19.

Lance Stroll

CAN

Aston Martin

1:31,164

20.

Valtteri Bottas

FIN

Cadillac

1:31,629

21.

Sergio Pérez

MEX

Cadillac

1:31,967

22.

Gabriel Bortoleto

BRA

Audi

1:33,737

