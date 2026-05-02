Formación de salida del Gran Premio de Miami de F1

Redacción deportes, 2 may (EFE).- Formación de salida del Gran Premio de Miami, el cuarto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito construido en el entorno del Hard Rock Stadium de esa localidad:
.1.
Kimi Antonelli
ITA
Mercedes
1:27,798
.2.
Max Verstappen
NED
Red Bull
1:27,964
.3.
Charles Leclerc
MON
Ferrari
1:28,143
.4.
Lando Norris
GBR
McLaren
1:28,183
.5.
George Russell
GBR
Mercedes
1:28,197
.6.
Lewis Hamilton
GBR
Ferrari
1:28,319
.7.
Oscar Piastri
AUS
McLaren
1:28,500
.8.
Franco Colapinto
ARG
Alpine
1:28,762
.9.
Isack Hadjar
FRA
Red Bull
1:28,798
10.
Pierre Gasly
FRA
Alpine
1:28,810
11.
Nico Hülkenberg
GER
Audi
1:29,439
12.
Liam Lawson
NZL
Racing Bulls
1:29,499
13.
Oliver Bearman
GBR
Haas
1:29,567
14.
Carlos Sainz
ESP
Williams
1:29,568
15.
Esteban Ocon
FRA
Haas
1:29,772
16.
Alexander Albon
THA
Williams
1:29,946
17.
Arvid Lindblad
GBR
Racing Bulls
1:30,133
18.
Fernando Alonso
ESP
Aston Martin
1:31,098
19.
Lance Stroll
CAN
Aston Martin
1:31,164
20.
Valtteri Bottas
FIN
Cadillac
1:31,629
21.
Sergio Pérez
MEX
Cadillac
1:31,967
22.
Gabriel Bortoleto
BRA
Audi
1:33,737
EFE
arh
