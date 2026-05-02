Norris: "Fue un buen sprint y ha sido bonito subir de nuevo a lo alto de un podio"

Redacción deportes, 2 may (EFE).- El inglés Lando Norris (McLaren), último campeón del mundo, que ganó este sábado la prueba corta del Gran Premio de Miami (EEUU), el cuarto del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito construido en torno al Hard Rock Stadium de esa localidad que "fue un buen sprint" y que "es bonito subir de nuevo a lo alto del podio".

"Ha sido un buen sprint y ha sido bonito estar de nuevo en lo más alto del podio", declaró, tras ganar la segunda prueba corta del curso, Norris, de 26 años, que logró en esta pista, hace dos años, el primero de sus once triunfos en la categoría reina; y que saldrá cuarto en la carrera de este domingo, prevista a 57 vueltas, para completar un recorrido de 308,3 kilómetros.

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"Nuestras mejoras han sido realmente útiles", declaró el piloto de Bristol, que ganó el sprint desde la 'pole', pero que acabó cuarto la cronometrada principal, a 385 milésimas del italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial, que este sábado firmó su tercera 'pole' en la F1, la tercera en lo que va de temporada.

"Hacía mucho calor ahí afuera, y sudé muchísimo; pero aún así lo di todo", manifestó el campeón mundial de 2025.

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"Ha sido un bonito arranque del fin de semana, pero ahora tengo que volver a repetirlo todo", comentó, tras ganar la prueba corta, Norris, que recibió el trofeo de ganador del sprint de manos del astronauta Reid Wiseman comandante de la 'Artemis II', la última misión lunar de la NASA. EFE