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Gerard Encuentra: "San Pablo tuvo más determinación al final"

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Burgos, 2 may (EFE).- El entrenador del Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, lamentó la falta de acierto y determinación de su equipo en el tramo decisivo del partido y señaló que "San Pablo tuvo más determinación" en el tramo decisivo del partido.

Encuentra consideró clave el último minuto antes del descanso, cuando una pérdida, una canasta encajada y un triple final de los burgaleses redujeron una ventaja que pudo ser mayor: “No es lo mismo irte de once que de ocho”.

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El técnico recordó que tenían muy presente la fortaleza de Burgos tras el descanso, especialmente en el tercer cuarto, y aseguró que su plantilla estaba preparada para esa reacción local.

También subrayó el desequilibrio en el tiro exterior como un factor decisivo, señalando que el porcentaje de acierto burgalés desde el triple fue muy superior al de su equipo.

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Sobre la situación clasificatoria, Encuentra insistió en que siempre ha asumido que la permanencia o los objetivos del equipo se decidirán en una pelea constante hasta el final.

“Estoy preparado para sufrir desde que empezó la temporada”, señaló y reivindicó la humildad del club y pidió naturalidad ante la presión competitiva y recordó que “el que no esté preparado para sufrir, se tiene que poner el mono”. EFE

vfr/jl

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EFE

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