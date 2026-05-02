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Raúl Neto: “La salvación depende de nosotros mismos"

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Burgos, 2 may (EFE).- El jugador del San Pablo Burgos Raul Neto lanzó un mensaje de responsabilidad y ambición tras la victoria del San Pablo Burgos, dejando claro que el futuro del equipo en la lucha por la permanencia pasa exclusivamente por su propio rendimiento.

"Ahora estamos fuera del descenso, pero solo depende de nosotros salvarnos”, señaló Neto, que insistió en que el equipo no puede permitirse distracciones mirando otros marcadores

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Para el jugador brasileño, la clave está en controlar únicamente el propio rendimiento, que ha mejorado en lo que va de temporada.

“El baloncesto que estamos jugando ahora es el que queríamos jugar desde el principio. Hemos tenido muchos jugadores debutando en ACB y cambios durante el año, pero ahora estamos aquí y hay que seguir”, apuntó.

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Sobre el decisivo tramo final, Neto rechazó cualquier planteamiento individualista y puso en valor la confianza entre compañeros, destacando especialmente al argentino Gonzalo Corbalán.

“Sabemos que a Gonzalo le gustan esos momentos y lo ha demostrado toda la temporada”. EFE

vfr/jl

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EFE

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