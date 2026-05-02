Fisac: “Estamos fuera del camino de piedras, pero aún queda mucho tráfico para salvarnos”

Burgos, 3 may (EFE).- El entrenador del San Pablo Burgos, Porfirio Fisac, destacó el valor competitivo y emocional de la remontada de su equipo y recordó que están "fuera del camino de piedras", pero que "aún queda mucho tráfico".

El técnico burgalés recordó que el equipo ya sabía que este tramo final iba a convertirse en una sucesión de “batallas, guerras y finales”, y subrayó que nadie en la zona baja se rendirá.

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Fisac reconoció la superioridad inicial de Hiopos Lleida, especialmente por su ritmo, verticalidad y acierto ofensivo, aunque valoró que su equipo resistiera sin descomponerse.

“Ellos jugaron muy bien en la primera parte, pero fuimos capaces de que no se rompiera el partido”, dijo, y agregó que para él el punto de inflexión llegó tras el descanso, con un cambio de actitud y convicción.

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El entrenador también puso el foco en la mejora defensiva, una de las claves del triunfo, al reducir drásticamente la producción rival tras el paso por vestuarios.

Pese a la victoria, Fisac fue contundente al hablar de la clasificación y señaló que “todavía está lejos” la salvación aunque ahora siente al equipo “en su mano” y convencido de que puede lograr la salvación. EFE

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vfr/sab