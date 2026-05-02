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'Checo': La calificación fue complicada, pero en el sprint nos sentimos bien

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Redacción deportes, 2 may (EFE).- El mexicano Sergio Pérez (Cadillac), que sale vigésimo primero este domingo en el Gran Premio de Miami (EEUU), el cuarto del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito construido en torno al Hard Rock Stadium de esa localidad que "la calificación fue complicada, pero" que "en el sprint" se sintieron "bien".

"(En el sprint de) esta mañana nos sentimos bien, ya que fuimos competitivos en las primeras vueltas, pero rodábamos con neumáticos de compuesto duro, lo que al final quedó claro que no fue la decisión correcta", comentó 'Checo', nacido hace 36 años en Guadalajara (Jalisco), subcampeón mundial hace tres y que, tras uno ausente, regresó esta temporada a la categoría reina, en la que cuenta seis victorias y 39 podios.

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"No obstante, aprendimos mucho y este fin de semana da la impresión de que somos mucho más competitivos", apuntó.

"La calificación fue bastante complicada. En mi segundo intento tuve un fallo, por culpa mía, y luego en la tercera vuelta tuve un problema relacionado con la distribución de energía, así que me salté la curva y también perdí esta vuelta", explicó el bravo piloto tapatío.

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"Hemos estado explorando cosas relacionadas con el equilibrio, que es algo que tenemos que hacer; pero hoy no le hemos sacado el máximo partido a esto", declaró 'Checo' este sábado en el Hard Rock Stadium de Miami. EFE

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EFE

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