Zarzalejos (PP) afirma que un "ICE europeo no puede estar más lejos" de los objetivos de la UE

El eurodiputado del PP y presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, Javier Zarzalejos, ha asegurado que crear un "ICE europeo no puede estar más lejos" de los objetivos de la UE.

En una entrevista este viernes en La Vanguardia recogida por Europa Press, ha defendido el nuevo Reglamento de Retornos aprobado recientemente en la Eurocámara, que contempla la instalación de centros deportación de migrantes a países fuera de la Unión.

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"Hay un marco fundamental de derechos que se van a respetar. Todas las medidas que supongan una mayor coerción sobre las personas que se sometan a un procedimiento de retorno serán establecidas con unos estándares de respeto a las libertades y a las garantías que, desde luego, nada tienen que ver con experiencias en otros países", ha subrayado.

Zarzalejos ha sostenido que Europa necesita inmigración: "No se trata de que no vengan, sino de cómo", tras lo que ha apostado por avanzar y mejorar desde los Estados las vías legales de inmigación, ya que la UE tiene unas competencias limitadas al respecto.

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El eurodiputado popular ha celebrado la derrota del expresidente de Hungría Viktor Orbán, y ha asegurado que la UE ha recuperado "un activo muy importante ahora que hay un frente oriental lleno de desafíos".

"También debe hacer reflexionar a todos aquellos que entienden que la Unión Europea es algo así como un cajero automático del que uno solamente debe esperar fondos sin nada a cambio", ha afirmado Zarzalejos, que ha reivindicado la UE como una gran alianza de Estados democráticos con unos valores que se deben respetar en todo el territorio de la Unión.

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