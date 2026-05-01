UGT y CCOO claman este 1 de Mayo en Logroño por 'No a la guerra', más derechos y una democracia "en riesgo"

Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han clamado, en la manifestación en Logroño por la conmemoración del 1 de Mayo, por un rotundo 'No a la guerra', reivindicando más derechos -con especial hincapié en la vivienda-, mostrando su apuesta por la negociación colectiva y también defendiendo una democracia que ven "en peligro" en todo el mundo.

Una manifestación que ha partido a las 13 horas desde la Glorieta del Doctor Zubía, encabezada por una pancarta en la que se podía leer 'Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia', que portabane, entre otros, los secretarios regionales de UGT, Jesús Izquierdo, y CCOO, Rodrigo Alfaro.

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Además, a lo largo del recorrido de la marcha, diversos colectivos han llevado sus pancartas, en la que se han reclamado acciones y derechos para trabajadoras de residencias, para la educación infantil de 0 a 3 años o para el colectivo de personas jubiladas, por ejemplo.

Como ha señalado Izquierdo momentos antes de iniciar la marcha, "es un Primero de Mayo que para nosotros es especial por muchos motivos y sobre todo porque nuestro lema refleja claramente cinco de las reivindicaciones prioritarias de los sindicatos de clase de UGT y Comisiones Obreras".

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"Por supuesto, la primera palabra derechos, porque queremos consolidar los derechos que hemos conseguido en los últimos años, conquistar algunos nuevos y, por supuesto, no lo pretendemos hacer desde las trincheras, a pesar de que algunos acuerdos que hemos conocido en los últimos días, acuerdos de prioridad nacional, les llaman, son auténticos pactos de la vergüenza", ha afirmado.

A ello ha sumado "otras tres reivindicaciones para nosotros prioritarias, una que tiene que ver con los salarios, porque para nosotros los salarios tienen que tener un papel protagonista en la negociación colectiva y demandamos el reparto de la riqueza que se está generando en nuestro país y más, cuando conocemos los beneficios millonarios de la mayoría de las empresas y de algunos sectores".

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Por supuesto, ha añadido, "la vivienda para nosotros es prioritaria si queremos tener una vida plena una vida independiente y una vida digna, y volvemos a demandar políticas públicas que apuesten claramente por la vivienda que necesitamos en especial la clase trabajadora".

"Y -ha dicho igualmente- la palabra de nuestro lema, democracia, pues nos parece sobre todo imprescindible preservar no solo la democracia de nuestro país sino tambi la de todos los países del mundo. Porque lo que está en verdadero riesgo es la democracia en los próximos años".

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Ha citado, en este sentido, "esas vulneraciones del derecho internacional que hemos conocido en los últimos meses, esos ataques injustificados a algunos países ponen de manifiesto que quienes pagamos las consecuencias somos la clase trabajadora de nuestro país, rechazamos de plano esas amenazas de las políticas de algunos países que pretenden quedárselo con absolutamente todo".

"Y este Primero de Mayo, hay que decir más alto que nunca 'No a la guerra, sí a la paz", ha finalizado el secretario general de UGT en La Rioja.

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Por su parte, Rodrigo Alfaro ha lamentado que "el año pasado fue el genocidio de Gaza, éste año hay que volver a decir 'No a la guerra', porque Estados Unidos y de nuevo Israel se han empeñado en poner sus intereses por encima de las personas y por consiguiente también de la clase trabajadora con el único interés de hacerse cada vez más ricos, no les importa matar a las personas por su propio beneficio".

Ha señalado, en segundo lugar, "lógicamente, los derechos, este año es año de reivindicar, hay que reivindicar derechos, hay que reformar el despido, hay que adecuarse a la Carta Social Europea, hay que recuperar la reducción de jornada, que sigue siendo elevada, la sociedad está pidiendo más tiempo, más tiempo para conciliar, necesitamos vivir, no puede ser conseguir una jornada de 40 horas semanales".

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En el caso de La Rioja, ha señalado, "estamos consiguiendo, a través de la negociación colectiva, buenos acuerdos: está el acuerdo de hoteles, que ha conseguido un 14% de incremento salarial a tres años: está el de residencias quem a través de lucha han conseguido un incremento de un 15% y una reducción de jornada de 29 horas".

Aunque, en este caso, ha pedido "responsabilidad" a la patronal del sector, ya que, como ha apuntaod, "la patronal para sorpresa de nadie interpreta un artículo de ese preacuerdo para no firmar el convenio, les pido que tenga un poco de palabra y que mantenga lo acordado y lo firmado en ese preacuerdo", porque si no, ha avanzado que el sector "va a salir a la calle".

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Se ha referido también a la vivienda, "un problema que todo el mundo lo está viendo, se nos está comiendo el salario, se nos está comiendo la vida, no puede ser que haya que dedicar más de un 30% del salario para pagar un alquiler o para pagar una hipoteca, no se puede especular con algo básico como es la vivienda".

"Nos vamos a seguir viendo en la calle este año porque hay muchas reivindicaciones por pelear: convenio del calzado, convenio del transporte, convenio de educación infantil de 0 a 3 años. Vamos a salir mucho a la calle este año porque los derechos hay que conquistarlos y los vamos a conquistar", ha finalizado.

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Ha sido una manifestación, además, que ha tenido en esta ocasión un recorrido más corto, al tener que terminar en la Plaza del Mercado y no en el habitual Espolón, ocupado por otra actividad lúdica.

La anécdota ha surgido precisamente en la zona de trayecto junto al Espolón, cuando Policía Nacional ha tenido que retirar a un hombre que, disfrazado de gamba y megáfono en mano, ha lanzado algunos gritos contra los manifestantes. Retirada sin más incidentes que ha sido aplaudida por bastantes personas de las que participaban en la manifestación.