Espana agencias

Torres niega financiación ilegal del PSOE y confía en que "la verdad reluzca" en el juicio del 'caso mascarillas'

Guardar
Imagen EAFFXP6VYJHKLNPOSBEM433AI4

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha negado este viernes que haya financiación ilegal en el PSOE y que el partido se va a personar ante "acusaciones falsas" que se originen en torno al juicio del 'caso mascarillas'.

"Estamos en las últimas horas y por tanto que la justicia llegue hasta el final y por tanto, como digo siempre, que la verdad, y así va a ser, que la verdad reluzca y que todos sepamos que fue lo que realmente pasó", ha comentado a los periodistas con motivo de la manifestación por el 'Día Internacional del Trabajo'.

PUBLICIDAD

Torres ha pedido desligar lo que dicen los acusados, que pueden tener "órdenes" de las defensas, de lo que dicen los testigos, que están "obligados a decir la verdad", y en el caso concreto de Koldo García, exasesor del Ministerio de Transportes, ha señalado que dijo en la sala que los pagos "son partidas económicas que venían con justificación".

En ese sentido ha dicho que hay empresarios que han comentado que se reunieron con él y no le "conocen de nada" o que la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, que compareció en calidad de testigo, dijo que los contratos que se hicieron con Canarias o con Baleares "no tienen ninguna irregularidad".

PUBLICIDAD

Ha recordado también que ya ha presentado hasta tres iniciativas judiciales contra "falsedades y difamaciones" que se han vertido en torno a la presunta trama de venta de mascarillas y lamentado que haya "organizaciones políticas" y otros "foros lamentables" que den "credibilidad" a acusaciones que se lanzan "sin pruebas".

El ministro ha comentado que "eso no se repara" y por ello cree que el PP tiene que "reflexionar" porque ha "amplificado" las "falsedades", incluso desde el propio Congreso de los Diputados. "Eso no es la política, allá ellos con sus conciencias", ha destacado.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Moreno promete una Consejería de Inteligencia Artificial para tener una mayor "eficiencia"

Infobae

Isabel Rodríguez: 'El Gobierno seguirá garantizando el derecho a la vivienda'

Infobae

Puente cree que la derecha rechaza regularizar para evitar conceder "absolutamente nada"

Infobae

'Kilómetro sur', el himno de campaña del PP que canta su propio candidato, Juanma Moreno

Infobae

Albares exige a Israel la liberación del español Saif Abukeshek, miembro de la flotilla

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez celebra los avances en derechos laborales y Feijóo los cuestiona en el 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajador

Pedro Sánchez celebra los avances en derechos laborales y Feijóo los cuestiona en el 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajador

La baliza V16 no se usa, pese a su obligatoriedad: el 83% de las incidencias en carretera no se señalizan con este dispositivo

La campaña electoral andaluza arranca con los candidatos llamando a la movilización del voto y el debate sobre empleo y servicios públicos

Koldo García, de colaborador de la Guardia Civil para “salvar vidas españolas” a la persona de mayor confianza de Ábalos durante su época de ministro

Las versiones contradictorias de Aldama y Koldo en el juicio del ‘caso mascarillas’: de la supuesta implicación de Pedro Sánchez a los pagos de 10.000 euros mensuales

ECONOMÍA

Entra en vigor el acuerdo UE-Mercosur: España será la gran ganadora comercial y la puerta de entrada de los productos latinoamericanos a Europa

Entra en vigor el acuerdo UE-Mercosur: España será la gran ganadora comercial y la puerta de entrada de los productos latinoamericanos a Europa

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 1 de mayo

La renuncia silenciosa: el 57% de los asalariados españoles ya no quiere ascender en su trabajo ni asumir más responsabilidades

MSC Cruises y Travelconcept, condenadas a indemnizar a un cliente por prohibir embarcar a su familia que llegaba de Colombia en un crucero en Barcelona durante la pandemia

El certificado energético aumenta el precio de la vivienda: un piso eficiente puede costar 50.000 euros más que uno con baja eficiencia

DEPORTES

Marcos Llorente responde a las críticas de Inglaterra sobre sus ideas de salud y estilo de vida: “Gracias por amplificarlo”

Marcos Llorente responde a las críticas de Inglaterra sobre sus ideas de salud y estilo de vida: “Gracias por amplificarlo”

Madrid, cuna de la nueva generación de estrellas del tenis español: de Dani Mérida a Martín Landaluce pasando por Rafa Jódar

De Forlán a Vinícius Jr, pasando por el “Dibu” Martínez: los futbolistas que hicieron cambiar las normas del fútbol

Mourinho, sobre liderar de nuevo el banquillo del Real Madrid: “No, mi próximo objetivo es llevar al Benfica a la Champions”

Carlos Alcaraz acude al Mutua Madrid Open para ver a su hermano pequeño Jaime jugar el torneo sub16