Tolón afirma que es "vital" trabajar para "dignificar el empleo" del profesorado

Toledo, 1 may (EFE).- La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha afirmado este viernes, Día de los Trabajadores, que es "vital" para su departamento "dignificar el empleo de los profesores y de las profesoras".

En declaraciones a los medios de comunicación durante la tradicional Romería del Valle de Toledo, la ministra de Educación ha señalado que "ya va a entrar" en el Congreso de los Diputados el proyecto de ley para bajas las ratios y horas lectivas del profesorado, una "reivindicación histórica".

PUBLICIDAD

Según ha expresado la ministra, el Ejecutivo central quiere reconocer "todos esos derechos" que está pidiendo la comunidad educativa.

Además ha destacado los datos de afiliación a la Seguridad Social: "hoy en España hay 22 millones de afiliados a la Seguridad Social, esto es un triunfo de este país", ha indicado.

PUBLICIDAD

Tolón ha subrayado que la brecha de género "también cada vez va disminuyendo" y el salario mínimo interprofesional ha subido en un 66 %, un dato que "seguramente vayamos subiendo", ha afirmado. EFE

(Foto)(Vídeo)

PUBLICIDAD